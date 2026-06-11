Судьи Юрию Гречко смягчили наказание: ВСП изменил дисциплинарное взыскание, учитывая позицию ВС

ВСП применил строгий выговор к судье из Днепропетровщины Юрию Гречко за грубые процессуальные нарушения, которые привели к вывозу зерна кукурузы.

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Высший совет правосудия частично отменил решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 16 июня 2021 года в части привлечения к дисциплинарной ответственности судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Юрия Гречко и принял новое решение.

Судья Юрий Гречко привлечен к дисциплинарной ответственности и с применением к нему взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Решение принято по результатам голосования: 14 членов ВСП проголосовали «за», 3 – «против».

Обстоятельства дисциплинарного дела

Третья Дисциплинарная палата ВСП установила, что судья Юрий Гречко, действуя как следственный судья, допустил существенные нарушения норм процессуального права. В частности, он не навел надлежащих мотивов принятия аргументов следователя по аресту имущества и отмене ареста, а также вышел за пределы полномочий при решении вопроса об обязательстве хранителя имущества вернуть зерно кукурузы.

Следствием таких действий стало выполнение заведомо неправомерного определения следственного судьи от 31 января 2020 и вывоз зерна. Дисциплинарный орган квалифицировал действия судьи как грубую халатность, что подрывает авторитет правосудия и вызывает сомнения в его объективности. С учетом установленных Третьей Дисциплинарной палатой ВСП обстоятельств дисциплинарным органом было поставлено решение о применении к судье Юрия Гречко дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судьи.

Обстоятельства рассмотрения дела судьей

В уголовном производстве, где Юрий Гречко выполнял функции следственного судьи, решался вопрос об аресте имущества — партии зерна кукурузы. Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте, а впоследствии ходатайство об отмене ареста и обязательства хранителя вернуть имущество владельцу. Однако, по мнению Дисциплинарной палаты, судья не проверил должным образом обоснованность ходатайств, не привел достаточные мотивы своих решений и фактически разрешил вывоз зерна без надлежащего правового контроля, что привело к возможным потерям интересов государства или потерпевших.

Рассмотрение дисциплинарного дела

Ранее Высший совет правосудия решением от 14 декабря 2023 оставил без изменений решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП о привлечении судьи Юрия Гречко к ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности.

Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 13 июня 2024 года это решение ВСП было отменено в части привлечения судьи Юрия Гречко к дисциплинарной ответственности. БП ВС указала, что ВСП вышел за пределы своих полномочий, оценивая процессуальные решения судьи, и безосновательно отождествила процессуальные нарушения с поведением, которое подрывает авторитет правосудия.

Решение ВРП

Высший совет правосудия, учитывая выводы Большой Палаты Верховного Суда, частично отменил предыдущее решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП и применил к судье Юрию Гречко дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат к должностному окладу на три месяца.

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