Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

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Вища рада правосуддя частково скасувала рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 16 червня 2021 року в частині притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юрія Гречка та ухвалила нове рішення.

Суддю Юрія Гречка притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Рішення ухвалено за результатами голосування: 14 членів ВРП проголосували «за», 3 — «проти».

Обставини дисциплінарної справи

Третя Дисциплінарна палата ВРП встановила, що суддя Юрій Гречко, діючи як слідчий суддя, допустив істотні порушення норм процесуального права. Зокрема, він не навів належних мотивів прийняття аргументів слідчого щодо арешту майна та скасування арешту, а також вийшов за межі повноважень при вирішенні питання про зобов’язання зберігача майна повернути зерно кукурудзи.

Наслідком таких дій стало виконання завідомо неправомірної ухвали слідчого судді від 31 січня 2020 року та вивезення зерна. Дисциплінарний орган кваліфікував дії судді як грубу недбалість, що підриває авторитет правосуддя та викликає сумніви в його об’єктивності. З урахуванням встановлених Третьою Дисциплінарною палатою ВРП обставин дисциплінарним органом було поставлено рішення про застосування до судді Юрія Гречка дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Обставини розгляду справи суддею

У кримінальному провадженні, де Юрій Гречко виконував функції слідчого судді, вирішувалося питання про арешт майна — партії зерна кукурудзи. Суддя задовольнив клопотання слідчого про арешт, а згодом — клопотання про скасування арешту та зобов’язання зберігача повернути майно власнику. Однак, на думку Дисциплінарної палати, суддя не перевірив належним чином обґрунтованість клопотань, не навів достатніх мотивів своїх рішень та фактично дозволив вивезення зерна без належного правового контролю, що призвело до можливих втрат інтересів держави чи потерпілих.

Розгляд дисциплінарної справи

Раніше Вища рада правосуддя рішенням від 14 грудня 2023 року залишила без змін рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП про притягнення судді Юрія Гречка до відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 13 червня 2024 року це рішення ВРП було скасовано в частині притягнення судді Юрія Гречка до дисциплінарної відповідальності. ВП ВС вказала, що ВРП вийшла за межі своїх повноважень, оцінюючи процесуальні рішення судді, та безпідставно ототожнила процесуальні порушення з поведінкою, що підриває авторитет правосуддя.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя, врахувавши висновки Великої Палати Верховного Суду, частково скасувала попереднє рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП та застосувала до судді Юрія Гречка дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат до посадового окладу на три місяці.

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