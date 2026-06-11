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ТЦК відмовив жінці у взятті на військовий облік після скасування інвалідності: що вирішив суд

17:28, 11 червня 2026
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Після скасування раніше встановленої інвалідності жінка звернулася до ТЦК із заявою про поновлення на військовому обліку, однак отримала відмову, яку суд визнав протиправною та зобов’язав направити її на медичний огляд для вирішення питання щодо взяття на військовий облік.
ТЦК відмовив жінці у взятті на військовий облік після скасування інвалідності: що вирішив суд
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Донецький окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом громадянки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправною відмови у постановці на військовий облік та зобов’язання вчинити дії, необхідні для вирішення питання про її взяття на військовий облік.

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Суд дослідив, чи має право особа, яку раніше було виключено з військового обліку за станом здоров’я, бути повторно взятою на військовий облік після скасування встановленої їй інвалідності, а також чи є законною відмова ТЦК та СП у направленні такої особи на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Обставини справи

Позивачка раніше перебувала на військовому обліку як військовозобов’язана. У 2009 році їй було встановлено інвалідність, у зв’язку з чим її виключили з військового обліку за станом здоров’я відповідно до законодавства, чинного на той момент.

У лютому 2026 року рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи встановлену раніше групу інвалідності було скасовано. Після цього громадянка звернулася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про поновлення на військовому обліку.

У відповідь ТЦК та СП повідомив, що законодавство не передбачає поновлення на військовому обліку за власним бажанням осіб, які були виключені з нього за станом здоров’я. Водночас заявниці було роз’яснено, що за наявності бажання проходити службу вона може укласти контракт на проходження військової служби, що є законним способом вступу до лав Збройних Сил України.

Надалі позивачка повторно звернулася до відповідача із заявою про направлення її на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби та подальшого вирішення питання про взяття на військовий облік. Вона також зазначила, що має медичну освіту, оскільки закінчила медичне училище за спеціальністю «Акушерська справа» та отримала кваліфікацію акушерки.

На думку позивачки, після скасування інвалідності відсутні правові підстави для відмови у вирішенні питання про її постановку на військовий облік, а законодавство не містить заборони щодо повторного взяття на військовий облік осіб, які були виключені з нього за станом здоров’я.

Позиція суду

Суд зазначив, що відповідно до Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначені законом.

Проаналізувавши положення Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», суд звернув увагу, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу, за власною заявою беруться на військовий облік призовників.

Крім того, закон прямо передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Суд наголосив, що позивачка має фахову медичну освіту, а спеціальне законодавство не містить жодних обмежень щодо повторного взяття на військовий облік осіб, які були раніше виключені з нього за станом здоров’я.

Висновки суду

Суд у справі № 200/2062/26 погодився з доводами позивачки про те, що законодавство України не встановлює заборони на повторне взяття на військовий облік громадян, які були виключені з нього за станом здоров’я, якщо такі обставини надалі змінилися.

З огляду на це суд дійшов висновку, що відмова територіального центру комплектування та соціальної підтримки, викладена у листі від 25 лютого 2026 року, є протиправною.

Оцінюючи обраний спосіб захисту, суд зазначив, що він відповідає принципам належного та ефективного судового захисту, які сформовані у практиці Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Судовий захист має бути повним і забезпечувати реальне поновлення порушеного права без необхідності повторного звернення особи до суду.

Ураховуючи відсутність законодавчих перешкод для вирішення питання про взяття позивачки на військовий облік, суд визнав належним способом захисту зобов’язання відповідача направити її на медичний огляд для визначення придатності до військової служби, після чого вирішити питання щодо постановки на військовий облік.

У результаті суд повністю задовольнив позов, визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки у постановці позивачки на військовий облік та зобов’язав направити її на медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби, за результатами якого вирішити питання про взяття її на військовий облік.

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