Киянка звинуватила оператора у втраті 584 тисяч гривень допомоги від ООН через відключений номер

50 млн грн моральної шкоди за заблоковану SIM-картку: чи визнають суди такі вимоги обґрунтованими

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Конфлікти між постачальниками зв'язку та абонентами в Україні вийшли на новий рівень — від скарг на контент-послуги до масштабних судових процесів про відшкодування упущеної вигоди. Регулюючись масивом норм від Цивільного кодексу до профільного Закону «Про електронні комунікації», ці спори змушують суди шукати баланс між правами споживача та комерційними ризиками.

«Судово-юридична газета» розглянула цікаву справу, в якій блокування номера стало підставою для позову на 50 мільйонів гривень. Чому ж амбітні претензії абонента зазнали краху в суді?

Справа № 761/17074/25

Позивачка звернулася до суду після того, як її номер було переведено з передплаченої форми на контрактну, а згодом відключено. Вона стверджувала, що через це втратила доступ до комунікації з ООН і не отримала грошову допомогу у розмірі 584 600 грн. Вимагала відшкодувати ці збитки та 50 000 000 грн моральної шкоди.

Мобільний оператор пояснив, що позивачка сама замовила послугу «Відкладене контрактне підключення» під час дзвінка до контакт-центру, використавши пароль з SMS. За умовами послуги, вона мала протягом 30 днів надати документи для ідентифікації, чого не зробила,.

Через відсутність ідентифікації на 31-й день надання послуг було припинено, а згодом номер анульовано згідно із законом.

Шевченківський районний суд м. Києва зазначив, що позивачка не надала доказів неправомірних дій працівників оператора. Більше того, вона заперечувала проти витребування записів розмов та даних про SMS, які могли б підтвердити або спростувати її згоду на перехід.

Суд встановив, що оператор діяв у межах Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та власних Умов надання послуг. Дії оператора щодо припинення обслуговування через ненадання документів для ідентифікації при зміні форми зв'язку визнані законними на підставі ст. 116 Закону України «Про електронні комунікації».

Аналізуючи вимоги про стягнення матеріальної шкоди (упущеної вигоди), Суд застосував практику Верховного Суду і зазначив, що протиправна поведінка є причиною збитків лише тоді, коли вона прямо з ними пов'язана. У даному випадку зв'язок між відключенням номера та неотриманням допомоги від ООН визнано опосередкованим.

Згідно зі ст. 623 ЦК України, упущена вигода — це не гіпотетичний дохід, а приріст майна, якого можна було б очікувати за звичайних обставин. Позивачка не довела, що вжила всіх реальних заходів для отримання допомоги іншими каналами або що саме дії оператора стали єдиною перешкодою.

Відповідно до ч. 4 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», постачальник послуг не несе відповідальності за непрямі збитки (упущену вигоду), якщо інше не передбачено договором.

У задоволенні позову відмовлено в повному обсязі, оскільки суд не встановив протиправності в діях оператора та наявності його вини (ст. 1167 ЦК України), підстави для відшкодування моральної шкоди відпали автоматично.

Аналіз рішень у справах про зміну тарифів, списання коштів та блокування номерів свідчить про пріоритет умов публічного договору приєднання та спеціального законодавства над суб'єктивними очікуваннями споживачів.

Користувачі передплаченого зв'язку несуть підвищені ризики щодо доказування своєї правоти, оскільки оператор не володіє їхніми персональними даними до моменту офіційної реєстрації.

У спорах з операторами зв'язку інформація про логи дзвінків та СМС-верифікацію є основним доказом. Відмова від їх дослідження в суді фактично позбавляє позивача можливості спростувати аргументи відповідача про добровільність дій.

Очікування соціальної чи міжнародної допомоги, прив'язане до номера телефону, за загальним правилом не може бути стягнуте з оператора як упущена вигода, оскільки це не є гарантованим доходом від господарської діяльності. Оператори, які чітко дотримуються власних регламентів, мають високий ступінь захищеності в судах від позовів про незаконне відключення послуг.

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