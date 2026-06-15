Киевлянка обвинила оператора в потере 584 тысяч гривен помощи от ООН из-за отключенного номера

50 млн грн морального ущерба за заблокированную SIM-карту: признают ли суды такие требования обоснованными.

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Конфликты между поставщиками связи и абонентами в Украине вышли на новый уровень — от жалоб на контент-услуги до масштабных судебных процессов о возмещении упущенной выгоды. Регулируясь массивом норм от Гражданского кодекса до профильного Закона «Об электронных коммуникациях», эти споры заставляют суды искать баланс между правами потребителя и коммерческими рисками.

«Судебно-юридическая газета» рассмотрела интересное дело, в котором блокировка номера стала основанием для иска на 50 миллионов гривен. Почему же амбициозные претензии абонента потерпели крах в суде?

Дело № 761/17074/25

Истец обратилась в суд после того, как её номер был переведён с предоплаченной формы на контрактную, а затем отключён. Она утверждала, что из-за этого потеряла доступ к коммуникации с ООН и не получила денежную помощь в размере 584 600 грн. Требовала возместить эти убытки и 50 000 000 грн морального вреда.

Мобильный оператор пояснил, что истец самостоятельно заказала услугу «Отложенное контрактное подключение» во время звонка в контакт-центр, используя пароль из SMS. По условиям услуги, она должна была в течение 30 дней предоставить документы для идентификации, чего не сделала.

Из-за отсутствия идентификации на 31-й день предоставление услуг было прекращено, а затем номер аннулирован в соответствии с законом.

Шевченковский районный суд г. Киева указал, что истец не предоставила доказательств неправомерных действий сотрудников оператора. Более того, она возражала против истребования записей разговоров и данных SMS, которые могли бы подтвердить или опровергнуть её согласие на переход.

Суд установил, что оператор действовал в рамках Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и собственных Условий предоставления услуг. Действия оператора по прекращению обслуживания из-за непредоставления документов для идентификации при смене формы связи признаны законными на основании ст. 116 Закона Украины «Об электронных коммуникациях».

Анализируя требования о взыскании материального ущерба (упущенной выгоды), суд применил практику Верховного Суда и указал, что противоправное поведение является причиной убытков только тогда, когда оно находится с ними в прямой причинной связи. В данном случае связь между отключением номера и неполучением помощи от ООН признана опосредованной.

Согласно ст. 623 ГК Украины, упущенная выгода — это не гипотетический доход, а прирост имущества, который можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Истец не доказала, что предприняла все реальные меры для получения помощи другими каналами или что именно действия оператора стали единственным препятствием.

В соответствии с ч. 4 ст. 121 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», поставщик услуг не несёт ответственности за косвенные убытки (упущенную выгоду), если иное не предусмотрено договором.

В удовлетворении иска отказано в полном объёме, поскольку суд не установил противоправности в действиях оператора и наличия его вины (ст. 1167 ГК Украины), основания для возмещения морального вреда отпали автоматически.

Анализ решений по делам об изменении тарифов, списании средств и блокировке номеров свидетельствует о приоритете условий публичного договора присоединения и специального законодательства над субъективными ожиданиями потребителей.

Пользователи предоплаченной связи несут повышенные риски доказывания своей правоты, поскольку оператор не располагает их персональными данными до момента официальной регистрации.

В спорах с операторами связи информация о логах звонков и SMS-верификации является основным доказательством. Отказ от их исследования в суде фактически лишает истца возможности опровергнуть аргументы ответчика о добровольности действий.

Ожидание социальной или международной помощи, привязанное к номеру телефона, по общему правилу не может быть взыскано с оператора как упущенная выгода, поскольку это не является гарантированным доходом от хозяйственной деятельности. Операторы, которые чётко соблюдают собственные регламенты, имеют высокий уровень защищённости в судах от исков о незаконном отключении услуг.

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