В Белом доме подтвердили встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что встреча должна состояться во вторник, 28 июля.
Кроме того, источник агентства в украинских кругах рассказал, что Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.
По его словам, официальные лица США и Украины обсуждали предложение о прекращении огня с воздуха, которое планируется представить российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны.
Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США намечен на 28 июля. В ходе пребывания в США Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также проведет отдельные переговоры с Дональдом Трампом.
Напомним, 12 июля стало известно, что в возрасте 71 года ушел из жизни сенатор США Линдси Грэм. 10 июля сенатор встречался в Киеве с Владимиром Зеленским.
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