В Белом доме подтвердили встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться 28 июля.

Фото: president.gov.ua

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В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что встреча должна состояться во вторник, 28 июля.

Кроме того, источник агентства в украинских кругах рассказал, что Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

По его словам, официальные лица США и Украины обсуждали предложение о прекращении огня с воздуха, которое планируется представить российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США намечен на 28 июля. В ходе пребывания в США Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также проведет отдельные переговоры с Дональдом Трампом.

Напомним, 12 июля стало известно, что в возрасте 71 года ушел из жизни сенатор США Линдси Грэм. 10 июля сенатор встречался в Киеве с Владимиром Зеленским.

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