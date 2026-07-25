Коллеги демонстративно игнорируют сообщения — за такую травлю могут оштрафовать на 6800 грн

Игнорирование сообщений, исключение из рабочих чатов, недопуск к онлайн-совещаниям и постоянные задания после окончания рабочего дня могут признать моббингом.

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Удаленная работа и корпоративные мессенджеры изменили не только формат общения между работниками, но и способы психологического давления. Сегодня моббинг не всегда сопровождается криками, публичными оскорблениями или открытыми конфликтами. Достаточно систематически игнорировать сообщения коллеги, не приглашать его на важные онлайн-совещания или постоянно отправлять рабочие задания после окончания рабочего дня. Такие действия могут быть не просто проявлением неуважения, а нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

Закон защищает работников независимо от того, где они выполняют свои обязанности — в офисе, на предприятии или дистанционно. Если психологическое или экономическое давление носит систематический характер и негативно влияет на человека, это может свидетельствовать о моббинге.

Что такое моббинг и почему он является нарушением закона

Моббинг — это систематические длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников либо трудового коллектива в отношении конкретного работника с целью психологического и (или) экономического давления. Его следствием становится создание вокруг человека враждебной, оскорбительной атмосферы, унижение его чести, достоинства и деловой репутации.

Такая травля может осуществляться и с помощью телекоммуникационных технологий — через электронную почту, корпоративные чаты, мессенджеры, видеоконференции и другие цифровые средства коммуникации.

Основная цель моббинга — унизить работника, изолировать его от коллектива и обесценить его профессиональные качества.

Понятие моббинга закреплено в Кодексе законов о труде Украины и Кодексе Украины об административных правонарушениях. Эти нормы распространяются на всех работников независимо от формы собственности предприятия или организации.

Как проявляется моббинг во время дистанционной работы

В современных условиях психологическое давление все чаще приобретает скрытые формы. Наиболее распространенными проявлениями так называемого «тихого» моббинга являются:

«Цифровой бойкот» — систематическое игнорирование сообщений, обращений или рабочих запросов работника в корпоративных чатах, из-за чего он не может полноценно выполнять свои обязанности.

Умышленное исключение из рабочей коммуникации — работника не добавляют в корпоративные чаты, каналы, онлайн-совещания или на другие платформы, где обсуждаются важные рабочие вопросы.

Психологическое давление через цифровые инструменты — постоянные требования отчитываться о каждом шаге, отправка большого количества сообщений или рабочих заданий в нерабочее время с целью психологического истощения.

Какие еще действия могут считаться моббингом

Закон выделяет несколько основных форм травли работников.

Экономическое давление может проявляться в виде неравной оплаты труда равной ценности, безосновательного лишения премий, бонусов или других положенных выплат.

Психологическое давление включает угрозы, оскорбления, насмешки, распространение ложной информации, неравномерное распределение нагрузки между работниками, выполняющими одинаковую работу, безосновательное лишение работника работы без увольнения, ограничение возможностей для карьерного роста или недопуск к рабочему месту.

Отдельной формой моббинга является создание враждебной атмосферы, когда работника изолируют от коллектива, не приглашают на встречи и совещания, в которых он должен участвовать, либо переводят его рабочее место в непригодные для выполнения служебных обязанностей условия.

Какие штрафы за моббинг действуют в 2026 году

Совершение моббинга запрещено законом. Административная ответственность за такие действия предусмотрена статьей 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первый случай моббинга предусмотрено:

для работников — штраф от 850 до 1 700 гривен или общественные работы сроком от 20 до 30 часов;

для физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц — штраф от 1 700 до 3 400 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Если моббинг совершен повторно в течение года либо группой лиц, ответственность усиливается.

В таком случае:

для граждан штраф составляет от 1 700 до 3 400 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов;

для физических лиц-предпринимателей и должностных лиц — штраф от 3 400 до 6 800 гривен или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.

Что делать, если вы стали жертвой моббинга

Если работник постоянно испытывает психологическое или экономическое давление, которое мешает выполнять служебные обязанности, негативно влияет на здоровье или создает невыносимые условия труда, не стоит воспринимать это как «сложный характер» руководителя или коллег.

Если такие действия носят систематический и умышленный характер, они могут иметь признаки моббинга, который запрещен украинским законодательством. В таком случае работник имеет право защищать свои трудовые права в установленном законом порядке.

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