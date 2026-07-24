ДПС расширяет цифровые инструменты: на портале появятся новые дашборды

ГНС продолжает цифровую трансформацию и готовит расширение перечня аналитических дашбордов, позволяющих анализировать налоговые поступления, использование РРО и другие важные показатели.

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Государственная налоговая служба Украины продолжает развивать цифровые сервисы и расширять перечень аналитических дашбордов. В настоящее время на официальном веб-портале ГНС уже работают две интерактивные аналитические панели, а в ближайшее время их количество планируют увеличить. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, дашборды стали результатом совместной работы ГНС, Fiscal Policy Research Center (FPRC) и Международного фонда «Возрождение».

Во время рабочего воркшопа представители ГНС совместно с экспертами Центра исследований фискальной политики обсудили практическое применение аналитических инструментов в повседневной работе и возможности их использования при принятии управленческих решений.

«Мы все привыкли к тому, что важная информация должна быть собрана в одном месте. Это быстро, удобно и понятно. А главное — позволяет оперативно отслеживать тенденции и принимать эффективные решения. Именно к этому мы стремимся и в Государственной налоговой службе», — отметила Леся Карнаух.

На сегодняшний день на веб-портале ГНС доступны два аналитических дашборда.

Первый — «Аналитика РРО/ПРРО в Украине: ключевые показатели». Он предоставляет интерактивный доступ к информации о:

использовании РРО и программных РРО на основе фискальных чеков;

деловой активности субъектов хозяйствования;

объемах и структуре расчетных операций;

ключевых показателях экономической активности страны.

Второй дашборд посвящен мониторингу налоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета. С его помощью можно просматривать:

общий объем поступлений и их структуру;

сравнение уплаты налогов за различные периоды — месяц, квартал, полугодие и с начала года;

динамику поступлений в текущем и предыдущих годах;

долю каждого отдельного платежа в общей сумме поступлений.

Как подчеркнула Леся Карнаух, развитие интерактивных дашбордов является важным этапом трансформации ГНС в современную институцию, работающую на основе данных. По ее словам, этот инструмент будет полезен не только внешним пользователям, но и сотрудникам службы, поскольку значительно упростит подготовку аналитических материалов и отчетности.

Глава ГНС отметила, что если раньше для анализа ситуации приходилось изучать десятки страниц отчетов, то сегодня достаточно одного экрана. Именно так, по ее словам, должны работать современные государственные цифровые сервисы — быстро, просто и понятно.

В ГНС также обратили внимание, что аналитические панели позволяют всего за несколько кликов получить информацию как по стране в целом, так и детализировать ее до уровня отдельной области, отрасли экономики или группы налогоплательщиков.

Заместитель главы ГНС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Панченко пояснил, что дашборды являются полноценным управленческим инструментом, который помогает не только анализировать статистические показатели, но и отслеживать тенденции, выявлять отклонения и оценивать факторы, влияющие на изменение показателей.

По его словам, система построена по четырем уровням детализации — аналитика, динамика, таблицы и карта, что обеспечивает комплексный анализ налоговых процессов. Такие цифровые панели объединяют ключевую налоговую информацию в одном удобном инструменте.

В ГНС также пояснили, что новые аналитические дашборды будут полезны для различных категорий пользователей.

Аналитики и профильные специалисты смогут использовать их для моделирования различных сценариев, выявления системных отклонений и подготовки отчетности в наглядном формате.

Представители бизнеса и экспертного сообщества получат доступ к открытым данным, что позволит анализировать информацию на основе единых показателей.

Руководители и профильные подразделения ГНС смогут оперативнее оценивать эффективность работы, определять потенциальные риски и принимать обоснованные управленческие решения на основе актуальной аналитики.

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