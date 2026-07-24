Мобилизация в Украине: кого призывают обязательно во время военного положения

Призванные в Силу обороны Украины во время мобилизации служат там, где они наиболее нужны.

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Во время действия военного положения в Украине призыву на военную службу по мобилизации подлежат военнообязанные граждане, которые соответствуют требованиям законодательства. В то же время для отдельных возрастных и социальных категорий предусмотрены исключения или возможность прохождения службы исключительно на добровольной основе.

Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые не являются военнообязанными, мобилизации не подлежат. При этом они могут добровольно поступить на военную службу, заключив контракт.

Вместе с тем мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу.

Основной категорией, подлежащей мобилизации, остаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Их могут призвать на военную службу при условии, что они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки.

Мужчины старше 60 лет мобилизации не подлежат. Однако они могут добровольно проходить военную службу по контракту. Для этого необходимы согласие командира воинской части и подтверждение годности по состоянию здоровья.

Женщины также не подлежат призыву во время мобилизации. Они могут присоединиться к Силам обороны Украины только добровольно, заключив контракт, если не являются беременными и не воспитывают ребенка самостоятельно.

При этом для женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, воинский учет является обязательным. Это предусматривает необходимость стать на воинский учет и своевременно обновлять персональные данные. Однако даже для этой категории прохождение военной службы возможно только на добровольной основе.

Иностранцы и лица без гражданства также не подлежат мобилизации. Они могут вступить в Вооруженные силы Украины только по контракту.

После мобилизации военнослужащих направляют в те подразделения Сил обороны, где существует наибольшая потребность в доукомплектовании. Перед отправкой в воинскую часть они проходят необходимую подготовку.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №4928-IX и №4929-IX, которыми продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Закон №4928-IX предусматривает продление срока действия военного положения с 2 августа 2026 года на 90 дней. Законом №4929-IX на такой же срок — с 2 августа 2026 года — продлено проведение всеобщей мобилизации.

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