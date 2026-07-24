Как получить гражданство Украины, если нет документов о проживании

Если человек постоянно проживал в Украине на момент провозглашения независимости или по состоянию на 13 ноября 1991 года, но до сих пор не имеет гражданства, он может его оформить.

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Люди, которые постоянно проживали на территории Украины на момент провозглашения независимости или по состоянию на 13 ноября 1991 года, но до сих пор не оформили гражданство Украины, могут подтвердить этот факт в установленном законом порядке. Это необходимо для оформления пенсии, социальных выплат, наследства, заключения брака и решения других юридических вопросов.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, установление факта постоянного проживания на территории Украины является основанием для оформления принадлежности к гражданству Украины или его приобретения по территориальному происхождению.

Воспользоваться такой процедурой могут граждане бывшего СССР, которые постоянно проживали в Украине по состоянию на 24 августа 1991 года. Также это касается лиц, проживавших в Украине по состоянию на 13 ноября 1991 года и не являвшихся гражданами других государств, а также тех, кто прибыл на постоянное место жительства после этой даты и имеет в паспорте гражданина СССР образца 1974 года отметку «гражданин Украины». Аналогичное право имеют и их дети, прибывшие вместе с родителями и не достигшие совершеннолетия на момент переезда.

Подтвердить факт проживания можно с помощью одного или нескольких документов. Среди них — справки органов местного самоуправления, учебных заведений, с места работы или проживания, поквартирные карточки, карточки прописки, трудовая книжка, военный билет, медицинская книжка, выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, справка из Единого государственного демографического реестра и другие документы, в которых указан период проживания на территории Украины.

Если Государственная миграционная служба отказала в подтверждении гражданства из-за отсутствия необходимых документов, человек может обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания.

В заявлении необходимо указать, какой именно факт требуется установить и с какой целью, а также объяснить, почему невозможно получить или восстановить документы, подтверждающие этот факт, например из-за утраты или уничтожения архивов. К заявлению необходимо приложить имеющиеся доказательства проживания и, по возможности, письменный отказ Государственной миграционной службы.

За подачу заявления в суд необходимо уплатить судебный сбор в размере 665,60 гривны.

Лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, также могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Она включает консультации юристов, подготовку процессуальных документов и представительство интересов, в том числе в суде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», граждане ряда иностранных государств, имеющие украинское происхождение или родственников, связанных с территорией Украины, могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению в упрощенном порядке.

Для этого необходимо подтвердить соответствующую связь с Украиной, подать установленный пакет документов, сдать три обязательных экзамена и уплатить консульский сбор.