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Как получить гражданство Украины, если нет документов о проживании

20:47, 24 июля 2026 127
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Если человек постоянно проживал в Украине на момент провозглашения независимости или по состоянию на 13 ноября 1991 года, но до сих пор не имеет гражданства, он может его оформить.
Как получить гражданство Украины, если нет документов о проживании
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Люди, которые постоянно проживали на территории Украины на момент провозглашения независимости или по состоянию на 13 ноября 1991 года, но до сих пор не оформили гражданство Украины, могут подтвердить этот факт в установленном законом порядке. Это необходимо для оформления пенсии, социальных выплат, наследства, заключения брака и решения других юридических вопросов.

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Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, установление факта постоянного проживания на территории Украины является основанием для оформления принадлежности к гражданству Украины или его приобретения по территориальному происхождению.

Воспользоваться такой процедурой могут граждане бывшего СССР, которые постоянно проживали в Украине по состоянию на 24 августа 1991 года. Также это касается лиц, проживавших в Украине по состоянию на 13 ноября 1991 года и не являвшихся гражданами других государств, а также тех, кто прибыл на постоянное место жительства после этой даты и имеет в паспорте гражданина СССР образца 1974 года отметку «гражданин Украины». Аналогичное право имеют и их дети, прибывшие вместе с родителями и не достигшие совершеннолетия на момент переезда.

Подтвердить факт проживания можно с помощью одного или нескольких документов. Среди них — справки органов местного самоуправления, учебных заведений, с места работы или проживания, поквартирные карточки, карточки прописки, трудовая книжка, военный билет, медицинская книжка, выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, справка из Единого государственного демографического реестра и другие документы, в которых указан период проживания на территории Украины.

Если Государственная миграционная служба отказала в подтверждении гражданства из-за отсутствия необходимых документов, человек может обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания.

В заявлении необходимо указать, какой именно факт требуется установить и с какой целью, а также объяснить, почему невозможно получить или восстановить документы, подтверждающие этот факт, например из-за утраты или уничтожения архивов. К заявлению необходимо приложить имеющиеся доказательства проживания и, по возможности, письменный отказ Государственной миграционной службы.

За подачу заявления в суд необходимо уплатить судебный сбор в размере 665,60 гривны.

Лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, также могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Она включает консультации юристов, подготовку процессуальных документов и представительство интересов, в том числе в суде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», граждане ряда иностранных государств, имеющие украинское происхождение или родственников, связанных с территорией Украины, могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению в упрощенном порядке.

Для этого необходимо подтвердить соответствующую связь с Украиной, подать установленный пакет документов, сдать три обязательных экзамена и уплатить консульский сбор.

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