До 8 500 грн штрафа и конфискация животного: за что могут наказать владельцев кошек и собак

Гораздо большие расходы ожидают владельцев собак и кошек в случае жестокого обращения.

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Владельцы домашних животных в Украине могут получить штрафы за нарушение правил содержания собак и кошек. Ответственность предусмотрена за ненадлежащий уход, нарушение правил выгула, а также жестокое обращение с животными.

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Нарушение правил содержания собак и кошек», владельцы животных должны соблюдать установленные требования по содержанию домашних питомцев.

В частности, хозяева обязаны:

обеспечивать надлежащие условия содержания и ухода за животными;

соблюдать правила регистрации животных, если такое требование установлено местными правилами;

выгуливать собак в определенных местах;

собак пород, внесенных в перечень опасных, выгуливать только на поводке и в наморднике;

убирать за животными в общественных местах в соответствии с правилами благоустройства населенного пункта.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф:

от 170 до 340 грн — для граждан;

от 340 до 510 грн — если такое нарушение совершено повторно в течение года.

Если из-за нарушения правил содержания собака или кот причинили вред здоровью человека или его имуществу, размер штрафа составляет от 1 700 до 3 400 грн. Также в таком случае может применяться конфискация животного.

За издевательство над животными предусмотрена отдельная ответственность.

Согласно статье 89 КУоАП «Жестокое обращение с животными», за жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, предусмотрен штраф:

от 3 400 до 5 100 грн;

за повторное нарушение в течение года — до 8 500 грн.

Кроме того, вопросы защиты животных регулирует Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Документ определяет обязанности владельцев по гуманному отношению к животным, обеспечению надлежащих условий содержания и недопущению действий, которые могут причинить вред здоровью или жизни животного.

Также правила обращения с домашними питомцами могут устанавливать органы местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Именно местные правила благоустройства часто определяют порядок выгула собак, уборки за животными и другие требования для владельцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собак, а за нарушение правил выгула владельцам животных может грозить штраф до 5100 гривен.

Как объясняют в Патрульной полиции Киева, прогулка с домашним питомцем — это не только удовольствие, но и ответственность. Во время выгула необходимо заботиться о безопасности как своего животного, так и людей и других животных.