  1. В Украине

До 8 500 грн штрафа и конфискация животного: за что могут наказать владельцев кошек и собак

21:41, 24 июля 2026 51
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гораздо большие расходы ожидают владельцев собак и кошек в случае жестокого обращения.
До 8 500 грн штрафа и конфискация животного: за что могут наказать владельцев кошек и собак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы домашних животных в Украине могут получить штрафы за нарушение правил содержания собак и кошек. Ответственность предусмотрена за ненадлежащий уход, нарушение правил выгула, а также жестокое обращение с животными.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Нарушение правил содержания собак и кошек», владельцы животных должны соблюдать установленные требования по содержанию домашних питомцев.

В частности, хозяева обязаны:

  • обеспечивать надлежащие условия содержания и ухода за животными;
  • соблюдать правила регистрации животных, если такое требование установлено местными правилами;
  • выгуливать собак в определенных местах;
  • собак пород, внесенных в перечень опасных, выгуливать только на поводке и в наморднике;
  • убирать за животными в общественных местах в соответствии с правилами благоустройства населенного пункта.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф:

  • от 170 до 340 грн — для граждан;
  • от 340 до 510 грн — если такое нарушение совершено повторно в течение года.

Если из-за нарушения правил содержания собака или кот причинили вред здоровью человека или его имуществу, размер штрафа составляет от 1 700 до 3 400 грн. Также в таком случае может применяться конфискация животного.

За издевательство над животными предусмотрена отдельная ответственность.

Согласно статье 89 КУоАП «Жестокое обращение с животными», за жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, предусмотрен штраф:

  • от 3 400 до 5 100 грн;
  • за повторное нарушение в течение года — до 8 500 грн.

Кроме того, вопросы защиты животных регулирует Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Документ определяет обязанности владельцев по гуманному отношению к животным, обеспечению надлежащих условий содержания и недопущению действий, которые могут причинить вред здоровью или жизни животного.

Также правила обращения с домашними питомцами могут устанавливать органы местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Именно местные правила благоустройства часто определяют порядок выгула собак, уборки за животными и другие требования для владельцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собак, а за нарушение правил выгула владельцам животных может грозить штраф до 5100 гривен.

Как объясняют в Патрульной полиции Киева, прогулка с домашним питомцем — это не только удовольствие, но и ответственность. Во время выгула необходимо заботиться о безопасности как своего животного, так и людей и других животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы животные

Популярные новости

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 8k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 8k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 11k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 11k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 6k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ поддержал арест обвиняемых в государственной измене за передачу РФ видео военных укреплений ВСУ

ЕСПЧ: даже во время военного положения длительное содержание под стражей за преступления против нацбезопасности может быть законным.

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Европейский стандарт правосудия 2026: анализ Rule of Law Report и его влияние на Украину

Битва за независимость судов: сравнительный анализ судебных систем ЕС и стран-кандидатов.

Александр Кравченко: карьерный путь от экономического консультанта до министра

Александр Кравченко — экономист с многолетним опытом работы в международном консалтинге, который возглавил Министерство экономики и окружающей среды Украины: что о нем известно.

XXI внеочередной съезд судей Украины: Верховный Суд и местное суды Киева уже избрали делегатов

Кто будет избирать членов ВСП и судей КСУ: Верховный Суд, местные суды Киева и ряд апелляционных судов уже избрали своих делегатов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]