  1. В Україні

До 8 500 грн штрафу та конфіскація тварини: за що можуть покарати власників котів та собак

21:41, 24 липня 2026 49
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Набагато більші витрати чекають власників собак і котів у разі жорстокого поводження.
До 8 500 грн штрафу та конфіскація тварини: за що можуть покарати власників котів та собак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Власники домашніх тварин в Україні можуть отримати штрафи за порушення правил утримання собак і котів. Відповідальність передбачена за неналежний догляд, порушення правил вигулу, а також жорстоке поводження з тваринами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до статті 154 КУпАП «Порушення правил тримання собак і котів», власники тварин повинні дотримуватися встановлених правил утримання домашніх улюбленців.

Зокрема, господарі мають:

  • забезпечувати належні умови утримання та догляду за тваринами;
  • дотримуватися правил реєстрації тварин, якщо така вимога встановлена місцевими правилами;
  • вигулювати собак у визначених місцях;
  • собак порід, які внесені до переліку небезпечних, вигулювати лише на повідку та в наморднику;
  • прибирати за тваринами у громадських місцях відповідно до правил благоустрою населеного пункту.

За порушення цих вимог передбачений штраф:

  • від 170 до 340 грн — для громадян;
  • від 340 до 510 грн — якщо таке порушення вчинене повторно протягом року.

Якщо через порушення правил утримання собака чи кіт завдали шкоди здоров’ю людини або її майну, розмір штрафу становить від 1 700 до 3 400 грн. Також у такому випадку може застосовуватися конфіскація тварини.

За знущання над тваринами передбачена окрема відповідальність.

Згідно зі статтею 89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами», за жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, передбачений штраф:

  • від 3 400 до 5 100 грн;
  • за повторне порушення протягом року — до 8 500 грн.

Крім того, питання захисту тварин регулює Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Документ визначає обов’язки власників щодо гуманного ставлення, забезпечення належних умов утримання та недопущення дій, які можуть завдати шкоди здоров’ю або життю тварини.

Також правила поводження з домашніми улюбленцями можуть встановлювати органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Саме місцеві правила благоустрою часто визначають порядок вигулу собак, прибирання за тваринами та інші вимоги для власників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні дітям до 14 років заборонено самостійно вигулювати собак, а за порушення правил вигулу власникам тварин може загрожувати штраф до 5100 гривень. 

Як пояснюють у Патрульній поліцій Києва, прогулянка з домашнім улюбленцем — це не лише задоволення, а й відповідальність. Під час вигулу необхідно дбати про безпеку як своєї тварини, так і людей та інших тварин. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф тварини

Популярні новини

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 8k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 8k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 11k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 11k
Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

18:32, 23 липня 2026 6k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ підтримав арешт обвинувачених у державній зраді через передачу РФ відео військових укріплень ЗСУ

ЄСПЛ: навіть під час воєнного стану тривале тримання під вартою за злочини проти нацбезпеки може бути законним.

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації України після кількох років роботи над цифровою трансформацією оборонної сфери.

Європейський стандарт правосуддя 2026: аналіз Rule of Law Report та його вплив на Україну

Битва за незалежність судів: порівняльний аналіз судових систем ЄС та країн-кандидатів.

Олександр Кравченко: кар’єрний шлях від економічного консультанта до міністра

Олександр Кравченко — економіст із багаторічним досвідом роботи в міжнародному консалтингу, який очолив Міністерство економіки та довкілля України: що про нього відомо.

ХХІ позачерговий з'їзд суддів України: Верховний Суд та місцеві суди Києва уже обрали делегатів

Хто обиратиме членів ВРП і суддів КСУ: Верховний Суд, місцеві суди Києва та низка апеляційних судів уже обрали своїх делегатів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]