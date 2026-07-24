До 8 500 грн штрафу та конфіскація тварини: за що можуть покарати власників котів та собак

Набагато більші витрати чекають власників собак і котів у разі жорстокого поводження.

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Власники домашніх тварин в Україні можуть отримати штрафи за порушення правил утримання собак і котів. Відповідальність передбачена за неналежний догляд, порушення правил вигулу, а також жорстоке поводження з тваринами.

Відповідно до статті 154 КУпАП «Порушення правил тримання собак і котів», власники тварин повинні дотримуватися встановлених правил утримання домашніх улюбленців.

Зокрема, господарі мають:

забезпечувати належні умови утримання та догляду за тваринами;

дотримуватися правил реєстрації тварин, якщо така вимога встановлена місцевими правилами;

вигулювати собак у визначених місцях;

собак порід, які внесені до переліку небезпечних, вигулювати лише на повідку та в наморднику;

прибирати за тваринами у громадських місцях відповідно до правил благоустрою населеного пункту.

За порушення цих вимог передбачений штраф:

від 170 до 340 грн — для громадян;

від 340 до 510 грн — якщо таке порушення вчинене повторно протягом року.

Якщо через порушення правил утримання собака чи кіт завдали шкоди здоров’ю людини або її майну, розмір штрафу становить від 1 700 до 3 400 грн. Також у такому випадку може застосовуватися конфіскація тварини.

За знущання над тваринами передбачена окрема відповідальність.

Згідно зі статтею 89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами», за жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, передбачений штраф:

від 3 400 до 5 100 грн;

за повторне порушення протягом року — до 8 500 грн.

Крім того, питання захисту тварин регулює Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Документ визначає обов’язки власників щодо гуманного ставлення, забезпечення належних умов утримання та недопущення дій, які можуть завдати шкоди здоров’ю або життю тварини.

Також правила поводження з домашніми улюбленцями можуть встановлювати органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Саме місцеві правила благоустрою часто визначають порядок вигулу собак, прибирання за тваринами та інші вимоги для власників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні дітям до 14 років заборонено самостійно вигулювати собак, а за порушення правил вигулу власникам тварин може загрожувати штраф до 5100 гривень.

Як пояснюють у Патрульній поліцій Києва, прогулянка з домашнім улюбленцем — це не лише задоволення, а й відповідальність. Під час вигулу необхідно дбати про безпеку як своєї тварини, так і людей та інших тварин.