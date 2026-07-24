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Швеція запровадила нові правила для мігрантів: кого та чому можуть позбавити посвідки на проживання

21:50, 24 липня 2026 22
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Нові правила передбачають ширшу перевірку поведінки іноземців.
Швеція запровадила нові правила для мігрантів: кого та чому можуть позбавити посвідки на проживання
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У Швеції набули чинності нові правила, за якими іноземці можуть втратити посвідку на проживання не лише через тяжкі злочини. Під час розгляду справ міграційні органи тепер можуть враховувати також неоплачені борги, зловживання соціальними виплатами та невиконання вимог державних органів.

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Як повідомляє Міграційне управління Швеції, оцінювати можуть не лише кримінальні правопорушення, а й інші дії, які свідчать про порушення правил проживання в країні. Зокрема, йдеться про значні борги, незаконне отримання доходів або державної допомоги, а також ігнорування рішень органів влади.

Міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що люди, які проживають у країні, не повинні завдавати їй шкоди.

За його словами, мета реформи — зробити міграційні правила Швеції одними з найсуворіших серед скандинавських країн.

Водночас у Міграційному управлінні наголосили, що кожну ситуацію розглядатимуть індивідуально. Одне незначне порушення саме по собі не стане автоматичною підставою для скасування посвідки на проживання або депортації.

 Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.

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