Гаряча вода і гаряче водовідведення — це різні послуги: кому платити і передавати показання у Києві

Це різні послуги, які надають різні підприємства.

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Постачання гарячої води та гаряче водовідведення є двома різними послугами, які надають різні підприємства. Через це показання лічильників необхідно передавати окремо, а оплату здійснювати відповідно до отриманих рахунків.

Як пояснили у комунальних службах, головна відмінність полягає у тому, що:

гарячу воду до будинку постачає Київтеплоенерго, а відведення стоків гарячої води забезпечує Київводоканал.

Тому споживачам потрібно передавати показання та сплачувати за кожну послугу окремо.

Як передати показання за постачання гарячої води

Показання за послугу гарячого водопостачання можна передати через:

особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;

особистий кабінет на сайті «Київтеплоенерго»;

чат-боти у Telegram та Viber;

мобільний застосунок «Комуналка» (доступний у App Store та Google Play);

телефони: 0 800 404 407 та (044) 247-40-40.

Як передати показання за гаряче водовідведення

Для передачі показань за гаряче водовідведення можна скористатися:

особистим кабінетом «Київводоканалу»;

особистим кабінетом Центру комунального сервісу;

мобільним застосунком;

чат-ботами у Viber та Telegram;

контакт-центром за телефонами: (044) 202-02-02 або (044) 247-40-40.

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