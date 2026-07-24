Іспанські слідчі заявили, що підозрювані у вбивстві Андрія Портнова понад рік стежили за ним

Підготовка до вбивства Андрія Портнова могла розпочатися ще навесні 2024 року.

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Іспанські правоохоронці вважають, що підготовка до вбивства українського юриста та політика Андрія Портнова могла розпочатися ще навесні 2024 року. За версією слідства, підозрювані стежили за ним понад рік до скоєння злочину.

Для встановлення обставин справи слідчі проаналізували великий масив даних мобільного зв’язку та телефонного трафіку.

Розслідування ведуть співробітники V групи з розслідування вбивств Національної поліції Мадрида. Їм вдалося встановити місцеперебування двох братів, яких вважають причетними до злочину.

Як зазначає El País, Андрій Портнов переїхав до Іспанії у жовтні 2022 року. Разом із родиною він оселився в Мадриді та прожив там близько двох із половиною років.

21 травня 2025 року Портнова застрелили біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, куди він привіз своїх доньок. Нападник, одягнений у чорне та в темних окулярах, здійснив дев’ять пострілів майже впритул і втік з місця злочину.

За інформацією, одним із головних підозрюваних є 45-річний громадянин України Олександр Азізов. Його затримали 25 лютого в німецькому місті Хайнсберг поблизу кордону з Нідерландами. Слідчі також розшукують його 42-річного брата Велі Азізова, якого вважають можливим співучасником.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в німецькому місті Хайнсберг затримали чоловіка, якого іспанська поліція вважає ймовірним виконавцем убивства Андрія Портнова.

Затримання відбулося в межах спільного розслідування іспанських правоохоронців та Федерального кримінального відомства Німеччини (BKA).

За даними іспанської поліції, саме затриманий відкрив вогонь біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон поблизу Мадрида, де 21 травня 2025 року був застрелений Портнов. За версією слідства, вбивство було замовним: нападник здійснив дев’ять пострілів, а на місці злочину правоохоронці виявили дев’ять гільз.

У березні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що під час робочого візиту до Іспанії сторони домовилися про створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) для розслідування вбивства Андрія Портнова.

За його словами, українська сторона вже передала необхідні документи для запуску JIT. Також Кравченко повідомив, що з 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України про екстрадицію підозрюваних у тяжких злочинах, із яких дев’ять осіб уже передані українській стороні.

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