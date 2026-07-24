Олександр Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ Михайлу Драпатому

Церемонія передачі повноважень відбулася за участю керівництва Міноборони та Генерального штабу ЗСУ.

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Генерал Олександр Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ генерал-майору Михайлу Драпатому.

Під час церемонії виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

«Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу», — зазначив Олександр Сирський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 21 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

22 липня оприлюднили укази Володимира Зеленського про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Михайла Драпатого.

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