Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Михаилу Драпатому

Церемония передачи полномочий состоялась при участии руководства Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генерал Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ генерал-майору Михаилу Драпатому.

Во время церемонии исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

«Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу», — отметил Александр Сырский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый.

22 июля обнародовали указы Владимира Зеленского об освобождении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Михаила Драпатого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.