Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Михаилу Драпатому
Генерал Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ генерал-майору Михаилу Драпатому.
Во время церемонии исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.
«Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу», — отметил Александр Сырский.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый.
22 июля обнародовали указы Владимира Зеленского об освобождении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Михаила Драпатого.
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