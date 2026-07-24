Каждые 30 дней — обязательная информация для семей: как предлагают изменить систему поиска пропавших без вести

Инициатива предусматривает, что семьи смогут онлайн отслеживать ход поиска своих близких.

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Тысячи украинских семей уже длительное время живут в неизвестности, ожидая любой информации о своих близких, которые пропали без вести во время защиты Украины. На этом фоне прозвучала инициатива по комплексному обновлению государственной системы поиска таких военнослужащих. Среди предложенных изменений — единые правила проведения поисковых мероприятий, лучшая координация между государственными органами, создание специализированных поисковых групп, электронный кабинет для семей и регулярное информирование о ходе поиска.

Семьи военнослужащих предлагают изменить систему поиска пропавших без вести

В Кабмин обратились от имени семей военнослужащих, которые пропали без вести при особых обстоятельствах во время защиты Украины. В обращении подчеркивается необходимость безотлагательного совершенствования государственной системы их поиска.

Авторы отмечают, что тысячи украинских семей ежедневно находятся в состоянии неопределенности, не имея достаточной информации о судьбе своих родных. По их мнению, действующая система поиска нуждается в большей координации, прозрачности и четких алгоритмах взаимодействия между всеми государственными органами.

В связи с этим правительство просят разработать и утвердить комплекс государственных мер, которые должны обеспечить эффективный поиск военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Какие изменения предлагают внедрить

Кабмину предлагают:

утвердить единый государственный порядок организации и проведения поисковых мероприятий в отношении военнослужащих, которые пропали без вести при особых обстоятельствах;

определить четкий алгоритм взаимодействия между Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной гвардией Украины, Вооруженными Силами Украины, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и другими органами;

внедрить обязательное проведение поисковых мероприятий после стабилизации ситуации с безопасностью в районе исчезновения военнослужащего, если это возможно без непропорционального риска для жизни и здоровья других военнослужащих;

обеспечить создание и надлежащее финансирование специализированных поисковых групп, оснащенных современными техническими средствами, в частности беспилотными летательными аппаратами, средствами аэроразведки, современными средствами связи и другими технологиями;

создать единую электронную систему учета проведенных поисковых мероприятий с фиксацией всех выполненных действий, ответственных лиц и результатов;

внедрить для семей пропавших без вести персональный электронный кабинет, через который они смогут получать информацию о состоянии рассмотрения дела, проведенных мероприятиях и ответственных органах в пределах, разрешенных законодательством;

установить обязательное регулярное информирование семей о проведенных мероприятиях не реже одного раза в 30 календарных дней, даже если новой информации не получено;

усилить персональную ответственность должностных лиц за необоснованное затягивание, ненадлежащее выполнение или невыполнение мероприятий по организации поиска;

создать независимый механизм общественного контроля за организацией поисковых мероприятий с привлечением представителей семей военнослужащих, пропавших без вести, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и общественных организаций, работающих в сфере защиты прав таких семей;

разработать государственный стандарт психологической, юридической и информационной поддержки семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На чем акцентируют внимание авторы обращения

Авторы обращения отмечают, что государство должно сделать все возможное для установления судьбы каждого украинского Защитника.

По их мнению, каждый военнослужащий должен быть уверен, что в случае исчезновения государство использует все возможные законные средства для его поиска, а каждая семья имеет право на достойное отношение, своевременное информирование и уверенность в том, что поиск ее близкого человека является реальным приоритетом государства.

В обращении также содержится призыв к Кабинету Министров Украины поддержать соответствующую инициативу, разработать и утвердить необходимые нормативно-правовые акты, а также обеспечить надлежащее финансирование и координацию государственной системы поиска военнослужащих, которые пропали без вести при особых обстоятельствах.

Речь идет о петиции №41/010387-26еп.

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