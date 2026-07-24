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8500 грн штрафа и конфискация всего парка электросамокатов: для операторов проката готовят жесткие санкции

15:00, 24 июля 2026 143
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Шеринги электросамокатов обязаны инвестировать в софт, который делает движение безопасным, или платить штрафы: проект предлагает не только наказывать водителей-нарушителей, но и впервые вводит финансовую ответственность для владельцев прокатных сервисов за игнорирование зон безопасности и геофенсинга.
8500 грн штрафа и конфискация всего парка электросамокатов: для операторов проката готовят жесткие санкции
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После лет отсутствия правового регулирования и хаоса с самокатами на тротуарах, законодатели наконец представили комплексный инструмент контроля за легким персональным электротранспортом.

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Проблема персонального электрического транспорта — электросамокатов, моноколес и гироскутеров — долгое время оставалась зоной вне закона. Пока сервисы проката агрессивно захватывали улицы городов, законодательство оставалось на уровне 1984 года. Редакция «Судебно-юридической газеты» уже неоднократно поднимала этот проблемный вопрос в публичном поле, акцентируя внимание на том, что отсутствие ответственности превратило шеринговую модель в источник опасности для наиболее уязвимых групп населения — детей, лиц пожилого возраста и маломобильных граждан.

Зарегистрированный 24 июля 2026 года законопроект № 15444 является признанием того, что старые методы регулирования уже исчерпаны. Законодатель наконец делает попытку переложить часть ответственности с «безымянного арендатора» на «владельца бизнеса», который получает прибыль, игнорируя инфраструктуру безопасности города.

Ответственность водителя: новые статьи КУоАП

Законопроект предлагает отдельную ответственность для пользователей электросамокатов и других средств микромобильности, дифференцировав штрафы в зависимости от тяжести нарушения.

Кодекс Украины об административных правонарушениях планируют дополнить новой статьей 127-2.

Предусматриваются такие санкции:

  • Нарушение Правил дорожного движения — штраф 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).
  • Управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов — штраф 680 грн (40 необлагаемых минимумов).
  • Создание аварийной обстановки или наезд на пешехода, если это не повлекло телесных повреждений средней тяжести или тяжких, — штраф 850 грн или общественные работы от 30 до 40 часов.

Это важный шаг, поскольку введение общественных работ имеет гораздо больший превентивный эффект, чем небольшой штраф, который для многих пользователей шеринга является неощутимым.

Конец эпохи безнаказанности шерингов

Одной из важнейших изменений, предусмотренных законопроектом, стала статья 127-3 КУоАП, которая впервые вводит административную ответственность для операторов проката электросамокатов. Именно на необходимости такого регулирования длительное время настаивала редакция «Судебно-юридической газеты».

За что будут наказывать прокатные сервисы?

  • Необеспечение программного ограничения скорости: сервисы обязаны технически ограничивать скорость движения легкого персонального электрического транспорта (ЛПЭТ) в определенных зонах (например, в пешеходных зонах, парках).
  • Отсутствие технологий геофенсинга: компании должны использовать технологии автоматического ограничения движения и парковки в запрещенных местах, установленных органами местного самоуправления. Это должно решить проблему захламления тротуаров, на которую приходится более 35% жалоб граждан в мэрии Киева, Львова и Одессы.
  • Отсутствие блокировки поездок вдвоем: сервисы будут нести ответственность, если не обеспечат техническую невозможность передвижения нескольких человек на одном транспортном средстве.

Штрафы для должностных лиц и ФЛП (ФОП) за эти нарушения составят от 3 400 до 5 100 грн. В случае повторного нарушения в течение года — штраф 8 500 грн с возможной конфискацией всего флота транспортных средств, ставших причиной правонарушения.

Геофенсинг как юридическая категория

Законопроект впервые вводит в правовое поле термин «геофенсинг» (geofencing). Это означает, что отныне технологическая несостоятельность приложения или самого самоката ограничить скорость возле детской площадки не будет оправданием для компании. Бизнес обязан инвестировать в софт, который делает движение безопасным, или платить штрафы.

Полиция будет штрафовать на месте, суды — только в более сложных делах

Законопроект предлагает упростить процедуру привлечения к ответственности. За большинство нарушений, предусмотренных новыми статьями 127-2 и 127-3 КУоАП, постановления смогут сразу выносить полицейские.

Вместе с тем суды будут рассматривать только дела о повторных нарушениях операторов проката, где возможна конфискация, а также дела с участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Почему реформа неизбежна

Обоснование законопроекта опирается на катастрофическую динамику аварийности. Если в 2024 году было зафиксировано 503 ДТП с участием ЛПЭТ, то в 2025 году этот показатель вырос почти вдвое — до 845 аварий, в которых погибли 19 человек. Только за первый квартал 2026 года зафиксировано уже 94 аварии.

Судебная практика, которую мы анализировали ранее, подтверждает: в 79% случаев виновниками ДТП становятся именно водители самокатов. Однако до сих пор привлечение их к ответственности было крайне сложным процессом из-за отсутствия специальных норм в КУоАП. Новый закон ликвидирует этот пробел.

Принятие законопроекта позволит ликвидировать так называемый «Дикий Запад» на улицах, где самокаты представляют угрозу для пешеходов на тротуарах и становятся одновременно жертвами и виновниками ДТП на дорогах. Запрос общества свидетельствует о том, что этот закон нужен был «еще на вчера». Ожидаем, наконец, перехода от формальных призывов к действенным санкциям, которые заставят бизнес и пользователей уважать право пешеходов на безопасность.

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Публикации

8500 грн штрафа и конфискация всего парка электросамокатов: для операторов проката готовят жесткие санкции

Шеринги электросамокатов обязаны инвестировать в софт, который делает движение безопасным, или платить штрафы: проект предлагает не только наказывать водителей-нарушителей, но и впервые вводит финансовую ответственность для владельцев прокатных сервисов за игнорирование зон безопасности и геофенсинга.

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