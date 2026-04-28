Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Стремительное развитие микромобильности в украинских городах стало настоящим вызовом для городов, поскольку скорость распространения электросамокатов, гиробордов и моноколес существенно опережает темпы адаптации дорожной инфраструктуры. Следствием этого стал резкий рост количества травматичных наездов на пешеходов, среди которых самой уязвимой категорией остаются дети.

Очередным подтверждением критичности ситуации стал случай, который недавно произошел в центре Львова. Подросток, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на 2-летнего ребенка, который в результате полученных травм был госпитализирован. Это событие — очередной пример отсутствия надлежащей инфраструктуры, пренебрежения правилами и правовой неурегулированности.

До 2023 года водители электросамокатов вообще приравнивались к пешеходам, что усложняло их привлечение к ответственности. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины № 2956-IX, который ввел официальное понятие электрического колесного транспортного средства. Законодательные изменения позволили правоохранителям и судам четко квалифицировать действия самокатчиков как водителей, подлежащих административному и криминальному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Классификация и правовой статус самоката

Согласно действующему законодательству, в частности Закону № 2956-IX, легкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

Легкое персональное электрическое ТС: мощность до 1000 Вт, скорость до 25 км/ч. К этой категории относятся почти все прокатные самокаты.

Низкоскоростное легкое электрическое ТС: скорость 10–50 км/ч, масса до 600 кг.

Важно, что для квалификации самоката как ТС не обязательно наличие номерного знака или водительского удостоверения. Более того, Верховный Суд 15 марта 2023 года по делу № 127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность (источником повышенной опасности), так как он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие такими транспортными средствами как электросамокаты, электроскутеры, электровелосипеды, гироскутеры, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

Судебная практика: Административная ответственность (ст. 130 КУоАП)

Наиболее распространенной является практика по управлению самокатами в состоянии опьянения.

Так, в деле № 756/14542/25 Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении водителя электросамоката к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. К нарушителю применен штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Суд отклонил аргументы защиты о том, что электросамокат мощностью до 3 кВт не является транспортным средством в понимании КУоАП. Суд отметил, что статья 130 КУоАП охватывает любые транспортные средства, а не только отдельные их категории.

Отказ от осмотра также является основанием для ответственности. В деле № 686/24547/25 Хмельницкий апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа и лишения права управления в отношении лица, которое управляло электросамокатом и отказалось от прохождения осмотра на состояние опьянения.

Суд подчеркнул, что лицо, управляющее самокатом, является водителем транспортного средства в понимании КУоАП, а отказ от осмотра приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

Важно: Лишение прав применяется даже к лицам, которые на момент ДТП вообще не имели водительского удостоверения — это превентивная мера, запрещающая им получать права в будущем в течение срока взыскания.

Судебная практика: Криминальная ответственность (ст. 291 УК Украины)

В случае наезда с тяжелыми последствиями, такими как травмы средней тяжести или смерть, наступает криминальная ответственность за нарушение действующих на транспорте правил.

Винницким городским судом от 20 марта 2023 года по делу № 127/18419/22 вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего, который управлял арендованным электросамокатом и совершил наезд на пешехода на тротуаре.

Суд установил, что несовершеннолетний двигался на электросамокате по тротуару, где допустил наезд на женщину. В результате инцидента потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Во время рассмотрения дела была проведена экспертиза, подтвердившая нарушение водителем требований Правил дорожного движения, в частности пунктов 10.1 и 11.13 ПДР, запрещающих движение транспортных средств по тротуарам и предусматривающих обязанность водителя быть внимательным и не создавать опасности для пешеходов.

Суд признал лицо виновным в совершении криминального правонарушения и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отдельно суд принял решение о взыскании с виновника или гражданско-ответственных лиц имущественного и морального ущерба в пользу потерпевшей в размере около 159 000 грн.

В приговоре Шосткинского горрайонного суда Сумской области от 03 марта 2025 года по делу № 589/4603/24 речь идет о случае дорожно-транспортного происшествия с участием электросамоката Ninebot G30E11, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести у несовершеннолетней.

Обвиняемый управлял арендованным электросамокатом и перевозил несовершеннолетнюю пассажирку. Двигаясь по тротуару, он выехал на проезжую часть в зоне пешеходного перехода, где произошло столкновение с автомобилем.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения средней тяжести. Действия водителя были квалифицированы по статье 291 Криминального кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесные повреждения.

В мотивировочной части приговора суд прямо отметил, что электросамокат Ninebot G30E11 не классифицируется как механическое транспортное средство из-за ограниченной скорости и мощности в соответствии с п. 1.10 ПДР Украины.

В то же время это обстоятельство не стало основанием для освобождения от ответственности. Суд пришел к выводу, что лицо, управляющее таким средством, все равно является участником дорожного движения и обязано соблюдать Правила дорожного движения.

Когда за рулем несовершеннолетний

Это один из самых сложных вопросов. Малолетние лица до 14 лет не несут ответственности, так как за них отвечают родители, если не докажут, что надлежащим образом воспитывали ребенка. Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет отвечают за причиненный вред самостоятельно, а в случае отсутствия у них имущества — дополнительную ответственность несут родители.

Верховный Суд в деле №127/5920/22 рассмотрел дело по резонансному дорожно-транспортному происшествию с участием грузового автомобиля МАЗ и электросамоката, на котором находились двое малолетних детей. В результате столкновения один ребенок погиб.

Суд установил, что электросамокатом управляло малолетнее лицо, которое перевозило пассажира-ребенка. Во время движения произошло столкновение с грузовым автомобилем. В рамках криминального и гражданского рассмотрения были исследованы обстоятельства ДТП, соблюдение Правил дорожного движения и причинно-следственная связь между действиями участников события.

Верховный Суд пришел к выводу, что водитель грузового автомобиля МАЗ не нарушал требований Правил дорожного движения и не находился в причинной связи с наступлением смерти ребенка. Напротив, установлено, что именно действия малолетнего водителя электросамоката стали непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия. Суд отметил, что в этой ситуации произошло взаимодействие двух источников повышенной опасности.

В то же время, поскольку виновной стороной было признано только лицо, управлявшее электросамокатом, ответственность за последствия ДТП была возложена на родителей малолетнего. В частности, суд применил нормы гражданского законодательства относительно ответственности родителей за вред, причиненный несовершеннолетними.

Безопасная инфраструктура и ответственный прокат

Ситуация с электросамокатами остается сложной и динамичной. Службы проката электротранспорта появляются на каждом углу. И хотя суды уже выработали определенное единство в признании самокатов транспортными средствами и источниками повышенной опасности, существуют пробелы, требующие урегулирования на уровне Закона и Постановлений КМУ.

У многих крупных служб проката электросамокатов страхование поездок предусмотрено и включено в стоимость, однако введение обязательного страхования гражданской ответственности каждого пользователя электросамоката минимизировало бы судебные споры с родителями несовершеннолетних или физическими лицами. Важно также и техническое регулирование работы самокатов, а именно автоматическое ограничение скорости в определенных зонах. Зоны в парках, скверах и пешеходных центрах должны быть зонами медленного движения.

Ну и поскольку отдельной проблемой остается доступ несовершеннолетних, использующих аккаунты родителей для аренды электросамокатов, важно внедрить обязательную идентификацию пользователя, например через «Дію» или банковские системы ID, запретить аренду без подтверждения возраста и ввести солидарную ответственность сервисов в случае нарушения правил доступа.

Ну и не менее важным является распределение потоков движения. Пока самокат делит тротуар с пешеходами, риск наезда очень высок. Для реального решения проблемы государство должно внедрить действенные предохранители, а именно физическое отделение самокатов от пешеходов.

