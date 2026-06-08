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Только 13 лет стажа: можно ли получить пенсию и на какие выплаты рассчитывать

17:31, 8 июня 2026
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Какие выплаты назначат украинцам, не накопившим 15 лет страхового стажа.
Только 13 лет стажа: можно ли получить пенсию и на какие выплаты рассчитывать
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Имея всего 13 лет страхового стажа, человек не может претендовать на назначение пенсии по возрасту. В Пенсионном фонде напоминают, что право на выход на пенсию зависит не только от достижения соответствующего возраста, но и от количества лет официально приобретённого страхового стажа.

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В 2026 году для назначения пенсии будут действовать следующие требования:

в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
в 63 года — не менее 23 лет;
в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Таким образом, граждане, имеющие всего 13 лет стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту даже после достижения 65-летнего возраста, поскольку не дотягивают до установленного минимума. В то же время требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут постепенно увеличиваться до 2028 года, тогда как для 65-летних украинцев минимальный порог останется на уровне 15 лет.

Какую помощь могут получить люди без необходимого стажа

Для лиц, которые не накопили минимально необходимых 15 лет страхового стажа, законодательством предусмотрен другой механизм социальной поддержки. Речь идет о временной государственной помощи, которую могут оформить неработающие граждане после достижения 65 лет.

Размер такой выплаты определяется индивидуально. При расчёте учитывается разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом семьи в расчёте на одного члена за последние шесть месяцев. При этом размер помощи не может быть ниже установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время он составляет 2 595 гривен.

Что нужно знать о выплатах

Временная помощь выплачивается не бессрочно. Она предоставляется до момента, когда человек приобретёт право на назначение пенсии. Кроме того, органы социальной защиты каждые шесть месяцев пересматривают размер выплаты, учитывая изменения в доходах семьи или имущественном положении получателя.

В ПФУ также подчёркивают, что в страховой стаж засчитываются только те периоды работы, за которые работодатель или сам человек уплачивали единый социальный взнос в размере не ниже установленного минимума.

Таким образом, при наличии всего 13 лет страхового стажа получить обычную пенсию по возрасту невозможно. Вместе с тем после достижения 65 лет неработающие граждане могут рассчитывать на временную государственную помощь, минимальный размер которой в настоящее время составляет 2 595 гривен. Такая поддержка призвана обеспечить базовую социальную защиту людям, которые не приобрели достаточного стажа для назначения пенсии.

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