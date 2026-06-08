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ВЛК во время войны: кто проходит комиссию и как определяется годность к службе

20:52, 8 июня 2026
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Военно-медицинская комиссия определяет годность к службе, а не проводит лечение.
ВЛК во время войны: кто проходит комиссию и как определяется годность к службе
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ВЛК (военно-медицинская комиссия) — это группа врачей, которая проводит медицинский осмотр и на его основе определяет годность человека к военной службе по состоянию здоровья. Во время военного положения ВЛК является одним из ключевых этапов мобилизационных процессов и обеспечения Сил обороны Украины. Об этом напомнили в Ровенском областном ТЦК и СП.

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Комиссия не занимается лечением и не проводит полноценной диагностики. Ее задача — установить состояние годности к службе на момент осмотра.

Отдельного специального закона о ВЛК не существует. Военно-медицинские комиссии при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) руководствуются следующими документами:

  • Положением о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины;
  • Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;
  • Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе»;
  • постановлением Кабинета Министров №560;
  • Основами законодательства Украины об охране здоровья.

Также ВЛК в своей работе применяют отраслевые стандарты в сфере здравоохранения.

Во время действия военного положения медицинский осмотр в ВЛК проходят следующие категории:

  • военнообязанные, получившие повестку или направление от ТЦК и СП;
  • военнообязанные, которые ранее имели статус «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время» и не прошли повторный осмотр после отмены этого статуса;
  • кандидаты на военную службу по контракту;
  • действующие военнослужащие — для определения годности после ранения, лечения или по решению командира.

Отдельно определен порядок для женщин-медиков, получивших диплом после 2025 года. Для них в течение 60 дней после автоматической постановки на воинский учет предусмотрено:

  • обновление учетных данных;
  • получение военно-учетных документов.

Также отмечается, что во время военного положения решение ВЛК о годности военнообязанных к службе действует один год.

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ТЦК мобилизация ВВК

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