Верховный Суд объяснил, кто имеет право инициировать исключение сведений о руководителе партийной ячейки из ЕГР

Верховный Суд высказал правовую позицию относительно порядка исключения сведений о руководителе местной организации политической партии из ЕГР, разграничив процедуру прекращения членства в партии и государственной регистрации соответствующих изменений.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 280/4591/25 о правомерности отказа органа Министерства юстиции во внесении изменений в Единый государственный реестр относительно исключения сведений о лице как координаторе и члене руководящего органа районной организации политической партии. Суд проанализировал соотношение законодательства о политических партиях, государственной регистрации и административной процедуре, а также определил, кто именно должен инициировать внесение таких изменений в реестр.

Фабула дела

Истец обратился в административный суд с иском к Днепровскому межрегиональному управлению Министерства юстиции Украины, третье лицо — Политическая партия «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі».

Исковые требования заключались в признании противоправными действий органа юстиции по отказу в исключении из государственных реестров сведений об истце как координаторе и члене совета Веселовской районной организации политической партии, а также в обязании исключить соответствующие сведения.

Истец указывал, что после начала полномасштабной военной агрессии РФ поселок городского типа Веселое Мелитопольского района Запорожской области оказался на временно оккупированной территории. В результате были утрачены документы районной организации партии, сама партийная организация фактически прекратила деятельность и перестала поддерживать связь со своими членами.

С целью прекращения членства в политической партии истец направил заявление о выходе руководящим органам партии почтовой связью, а также повторно направил его по электронной почте и еще раз почтовым отправлением. Несмотря на это, сведения о нем как о координаторе и члене совета районной организации продолжали содержаться в Едином государственном реестре.

После обращения по вопросу государственной регистрации соответствующих изменений орган Министерства юстиции отказал в проведении регистрационного действия, сославшись на положения части пятой статьи 21 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Ответчик возражал против удовлетворения иска и указывал, что истец не подтвердил избрание нового руководителя районной организации политической партии, в связи с чем государственный регистратор не имел правовых оснований для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

В свою очередь истец подчеркивал, что не намерен оставаться членом политической партии или занимать какие-либо руководящие должности, а также принял все возможные меры для прекращения членства в соответствии с положениями устава партии.

Орган Министерства юстиции также отметил, что как координатор местной организации истец выполнял функции руководителя структурного образования партии, поэтому для внесения изменений в реестр необходимо было представить документы, предусмотренные частью четвертой статьи 21 Закона № 755-IV.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Запорожский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Постановлением Третьего апелляционного административного суда это решение оставлено без изменений.

Суды исходили из того, что поданное истцом заявление о прекращении членства в политической партии и выходе из состава ее руководящих органов само по себе не является предусмотренным Законом № 755-IV основанием для внесения изменений в сведения о составе руководящего органа структурного образования политической партии, не имеющего статуса юридического лица. По мнению судов, законодательством установлен отдельный порядок государственной регистрации таких изменений, который в данном случае соблюден не был.

Правовые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд отметил, что, хотя суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали в удовлетворении иска, их мотивировка требует уточнения в связи с неправильным применением норм материального права. Вместе с тем доводы кассационной жалобы не дают оснований для отмены принятых судебных решений.

Суд подчеркнул, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. При проверке законности решений субъектов властных полномочий административный суд оценивает, действовали ли они в пределах предоставленных законом полномочий, соблюдали ли установленную процедуру и принцип пропорциональности.

Верховный Суд обратил внимание, что Конституция Украины, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Закон Украины «О политических партиях в Украине» гарантируют каждому право на добровольный выход из политической партии. Закон прямо предусматривает, что членство прекращается со дня подачи соответствующего заявления в уставный орган партии и не требует принятия каких-либо дополнительных решений. Исключение установлено только для руководителя и заместителя руководителя политической партии.

Вместе с тем Суд подчеркнул необходимость четкого разграничения двух различных юридических процедур: прекращения членства в политической партии и государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре. Выход из партии осуществляется путем подачи заявления соответствующему уставному органу и не требует обращения к государственному регистратору. В свою очередь внесение изменений в Единый государственный реестр осуществляется исключительно в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Верховный Суд отметил, что сведения об обычном членстве лица в политической партии в Единый государственный реестр не вносятся. Следовательно, прекращение такого членства само по себе не требует совершения каких-либо регистрационных действий.

Вместе с тем законодательством предусмотрен отдельный порядок внесения изменений в сведения о членах руководящих органов структурного образования политической партии. Если речь идет о члене руководящего органа, который не является руководителем, достаточно подать копию заявления о прекращении членства с отметкой о его принятии, при этом дополнительные решения или протоколы не требуются.

Иной правовой режим применяется к руководителю структурного образования политической партии. Часть пятая статьи 21 Закона № 755-IV прямо исключает руководителя из числа лиц, которые могут воспользоваться упрощенной процедурой. Поэтому исключение сведений о руководителе возможно только в общем порядке, предусматривающем представление решения уполномоченного органа партии, протоколов, документов, подтверждающих правомерность их принятия, а также сведений о новом руководителе.

Суд установил, что в соответствии с уставом Политической партии «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» координатор местной организации является постоянно действующим руководящим органом и осуществляет оперативное руководство организацией. Именно на эту должность истец был избран решением учредительного собрания, согласованным советом партии. Следовательно, в спорных правоотношениях он выступал именно руководителем структурного образования политической партии, а не только членом ее руководящего органа.

Верховный Суд также подчеркнул, что, хотя полномочия истца как руководителя прекратились со дня подачи заявления о выходе из партии в соответствии с частью шестой статьи 6 Закона Украины «О политических партиях в Украине», это не означает автоматического внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

Суд обратил внимание, что исключение сведений о предыдущем руководителе одновременно с внесением информации о новом руководителе осуществляется только после представления полного пакета документов, предусмотренного частью четвертой статьи 21 Закона № 755-IV.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что именно политическая партия обязана обеспечить внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре. Закон возлагает обязанность инициировать такую регистрацию не на лицо, прекратившее членство, а на политическую партию в лице ее руководителя, вновь избранного руководителя структурного образования либо иного уполномоченного лица.

Суд отдельно отметил, что государственный регистратор не обладает дискреционными полномочиями по оценке достаточности представленных документов. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные законом, государственный регистратор не вправе по собственному усмотрению провести регистрационное действие и обязан отказать в государственной регистрации.

Также Верховный Суд обратил внимание, что государственный регистратор не обязан самостоятельно собирать документы об избрании нового руководителя структурного образования политической партии, поскольку обязанность по их представлению прямо возложена законом на заявителя регистрационного действия.

Исходя из установленных обстоятельств, Верховный Суд пришел к выводу, что истец не был уполномочен самостоятельно инициировать внесение изменений в Единый государственный реестр относительно исключения сведений о себе как о руководителе структурного образования политической партии. Поэтому субъект государственной регистрации правомерно отказал в проведении соответствующего регистрационного действия.

Отдельно Суд отметил, что требование об исключении сведений о членстве в совете местной организации также не подлежит удовлетворению, поскольку оно было заявлено в рамках того же регистрационного действия. Сведения о руководителе и составе руководящих органов структурного образования политической партии представляют собой единый блок информации в Едином государственном реестре и изменяются исключительно в порядке, установленном статьей 21 Закона № 755-IV. Поскольку истец одновременно являлся координатором и членом совета по должности, к внесению изменений подлежал применению общий порядок государственной регистрации.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска, однако изменил их мотивировочную часть, изложив правовую оценку с применением правильного толкования норм Закона Украины «О политических партиях в Украине», Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и Закона Украины «Об административной процедуре».

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