Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

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Кабинет Министров утвердил новый порядок обнаружения и учета отходов, владелец которых не установлен. Документ определяет единую процедуру, согласно которой органы власти должны реагировать на случаи обнаружения покинутых отходов, организовывать их учет, устанавливать владельца и принимать меры по их дальнейшему удалению.

Соответствующее решение правительство приняло постановлением от 1 июля 2026 г. №903 «Некоторые вопросы обнаружения и учета отходов, владелец которых не установлен». Документ принят во исполнение части шестой статьи 12 и пункта 14 части первой статьи 19 Закона Украины «Об управлении отходами».

Зачем Кабмин утвердил новый порядок

До этого времени законодательство возлагало на государство обязанность обеспечивать управление бесхозяйными отходами, однако единого механизма их выявления, учета и установления собственника фактически не существовало. Новый Порядок определяет, кто должен реагировать на уведомления о покинутых отходах, какие основания есть для проведения проверки, каким образом осуществляется учет таких отходов и как устанавливается их владелец.

Его главная цель – обеспечить оперативное реагирование на появление несанкционированных свалок, минимизировать ущерб окружающей среде и создать правовые основания для возмещения расходов лицами, покинувшими отходы.

Кто будет отвечать за обнаружение заброшенных отходов

Порядок разграничивает полномочия в зависимости от места обнаружения отходов. Если отходы находятся в пределах населенного пункта, уполномоченным органом является орган местного самоуправления. Если отходы обнаружены за пределами населенных пунктов, ответственность возлагается на местные государственные администрации.

Отдельно документ предусматривает, что установка владельца отходов, образовавшихся в результате разрушений во время боевых действий, осуществляется по специальному порядку, утвержденному Кабмином еще в 2022 году.

Кто может сообщить о незаконной свалке

Одной из ключевых новаций является четкое определение источников информации, которые могут служить основанием для реагирования органов власти. Основанием для проведения осмотра земельного участка могут быть: обращение граждан, сообщения юридических лиц, информация, обнародованная в СМИ, материалы, полученные во время государственного надзора (контроля), результаты проверок с использованием беспилотных летательных аппаратов, информация Национальной полиции, данные инспекций по благоустройству, сообщения общественных инспекторов по благоустройству и охране. Таким образом, перечень оснований достаточно широк и позволяет органам власти оперативнее реагировать на случаи образования несанкционированных свалок.

Сообщение через «ЭкоУгрозу» не всегда станет основанием для проверки

Новый Порядок отдельно определяет, что сообщение об обнаружении бесхозных отходов через сервис «ЭкоУгроза» само по себе не является основанием для осмотра земельного участка. Для запуска процедуры применяются механизмы, предусмотренные новым Порядком, в частности, обращения граждан, сообщения юридических лиц, информация полиции, результаты государственного контроля или другие определенные документом источники.

В то же время, если отходы связаны с причинением вреда окружающей среде вследствие чрезвычайной ситуации или вооруженной агрессии РФ, применяется отдельный порядок функционирования сервиса «ЭкоУгроза», утвержденный постановлением Кабинета Министров №783. Именно по этой процедуре осуществляется фиксация фактов вреда окружающей среде, их проверка и дальнейший расчет убытков.

Что должен сделать владелец земельного участка

Новый порядок устанавливает отдельную обязанность для владельцев или пользователей земельных участков. Если на их территории обнаружены отходы, владелец которых неизвестен, они должны безотлагательно, но не позднее 24 часов сообщить об этом уполномоченный орган. Это сообщение может стать основанием для начала официальной процедуры проверки.

Физические лица могут обратиться в уполномоченный орган в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан». Сообщение разрешается подать: в письменной форме, по электронной почте, через официальный вебсайт соответствующего органа, через другие официальные электронные сервисы, определенные органом власти. Юридические лица могут также подавать сообщения как в бумажной, так и в электронной форме.

Полученные обращения уполномоченный орган обязан зарегистрировать не позднее следующего рабочего дня после поступления.

Какие еще изменения предполагает постановление

Кроме утверждения нового Порядка Кабмин дополнил Перечень природоохранных мероприятий новым видом деятельности. Отныне такие мероприятия включают: отбор проб в местах обнаружения бесхозных отходов, определение их состава и свойств, лабораторные исследования грунтов, воды и атмосферного воздуха для оценки возможного загрязнения. Это должно обеспечить более точную оценку экологических рисков и помочь в установлении вреда, нанесенного окружающей среде.

По состоянию на дату подготовки материала полный текст постановления Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 г. №903 еще не опубликован в официальных печатных изданиях. Соответственно, документ вступит в силу после его официального опубликования, если постановлением не будет установлен другой срок.

Новый порядок должен создать единые правила реагирования на случаи обнаружения бесхозных отходов, усилить взаимодействие между гражданами и органами власти, а также сделать процедуру ликвидации несанкционированных свалок более прозрачной и эффективной.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что в Киеве установили камеры, чтобы следить, куда люди выносят мусор.

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