В Киеве установили камеры, чтобы следить, куда люди выносят мусор

В городе устанавливают видеокамеры на локациях с ликвидированными стихийными свалками.

В столице в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству начали установку систем видеонаблюдения на территориях, где ранее фиксировались стихийные свалки. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, районные администрации, коммунальные службы и балансодержатели проводят упорядочение городских территорий после зимнего периода, уделяя особое внимание проблемным участкам.

Во время выездной проверки в Соломенском и Святошинском районах были осмотрены обновленные общественные пространства и места, где ранее демонтировали временные сооружения. На таких локациях проводят озеленение, восстанавливают покрытие и обустраивают элементы благоустройства.

Отдельно внимание уделили территории, где недавно ликвидировали стихийную свалку площадью более 1 гектара. Именно здесь впервые установили систему видеонаблюдения для контроля возможных случаев незаконного выброса отходов.

Камеры работают в режиме реального времени. Мониторинг осуществляют дежурные районных администраций. В случае фиксации нарушения информацию будут передавать в полицию для дальнейшего реагирования.

В КГГА называют внедрение видеоконтроля превентивной мерой, направленной на недопущение повторного образования стихийных свалок.

В дальнейшем систему видеонаблюдения планируют расширить на другие проблемные локации города, где регулярно фиксируется незаконное накопление отходов.

