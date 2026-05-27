Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

В Украине стремительно распространяются новые схемы AI-мошенничества, когда злоумышленники с помощью deepfake-технологий имитируют голоса родственников, военных или знакомых и выманивают деньги.

Если еще несколько лет назад телефонное мошенничество строилось преимущественно на психологическом давлении и вымышленных историях о ДТП или задержании близких, то сегодня ситуация стала значительно сложнее, так как достаточно нескольких секунд записи голоса из соцсетей или голосовых сообщений, чтобы искусственный интеллект создал почти полную его копию.

Особую опасность представляют так называемые voice deepfake — технологии, которые воспроизводят тембр, интонацию и манеру речи конкретного человека. Именно такие инструменты все чаще используются для мошенничества, выманивания денег и получения доступа к банковским данным.

Для Украины проблема стала особенно актуальной в условиях войны, когда граждане эмоционально уязвимы к сообщениям о близких или родственниках-военных. Несмотря на отсутствие специального закона о deepfake, украинское законодательство уже позволяет привлекать виновных к ответственности за мошенничество, незаконное использование персональных данных и другие киберпреступления.

Как регулируется deepfake в Украине

Отдельного закона о deepfake или AI-контенте в Украине пока нет. Вместе с тем это не означает отсутствия правового регулирования.

В большинстве случаев применяются общие нормы Уголовного кодекса, прежде всего статья 190 УК Украины о мошенничестве. Если deepfake используется для незаконного сбора данных или вмешательства в информационные системы, могут применяться также статьи 182, 361 и 361-2 УК Украины.

Кроме того, потерпевшие могут использовать механизмы защиты чести, достоинства, деловой репутации и частной жизни, предусмотренные Гражданским кодексом Украины.

На уровне государственной политики Украина постепенно ориентируется на европейские подходы к регулированию искусственного интеллекта. В частности, внимание уделяется прозрачности AI-контента и ответственности за манипулятивное использование таких технологий.

Как работает AI-мошенничество с голосами

Чаще всего мошенники сначала получают короткую запись голоса человека — из TikTok, Telegram, Instagram или YouTube. После этого с помощью AI-сервисов создается голосовая копия.

Далее потерпевшему звонят якобы от имени сына, дочери, мужа или друга и сообщают о критической ситуации: ДТП, плене, задержании, ранении или срочной необходимости в деньгах.

Юридически такие действия рассматриваются как классическое мошенничество, поскольку главным элементом остается введение лица в заблуждение.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что определяющим признаком мошенничества является именно обман или злоупотребление доверием потерпевшего. Даже если для этого используются новейшие AI-технологии, правовая природа преступления не меняется.

Что усложняет расследование

Deepfake-технологии создают для правоохранителей новые проблемы. Прежде всего сложно установить источник создания аудио, идентифицировать исполнителей и доказать, что запись была сгенерирована искусственным интеллектом.

Кроме того, серверы и аккаунты часто находятся за пределами Украины, а средства могут быстро переводиться через криптовалюту или подставные банковские счета.

Из-за этого правоохранительная система фактически вынуждена адаптировать традиционные механизмы борьбы с мошенничеством к новым цифровым формам преступлений.

Что делать после подозрительного deepfake-звонка: пошаговая инструкция

Не выполняйте требования собеседника сразу

Если во время звонка вас заставляют срочно перевести деньги, сообщают о ДТП, плене, задержании или «проблемах с банком», стоит прекратить разговор и не действовать под эмоциональным давлением. Киберполиция отдельно предупреждает, что мошенники часто используют запугивание и эффект срочности.

Самостоятельно проверьте информацию

Необходимо лично перезвонить родственнику, написать ему в другом мессенджере или связаться через знакомых. Если речь идет якобы о звонке «из банка», следует самостоятельно набрать официальный номер банка, указанный на карте или сайте учреждения.

Немедленно обратитесь в банк

Если средства уже были переведены, нужно срочно сообщить банку о мошенничестве и просить заблокировать транзакцию или счет получателя. Национальный банк Украины рекомендует сразу обращаться в банк и киберполицию в случаях платежного мошенничества.

Зафиксируйте цифровые доказательства

Киберполиция рекомендует максимально быстро сохранить все цифровые следы: аудиозаписи, скриншоты, номера телефонов, ссылки, переписку, квитанции о переводе средств и видеозаписи экрана. Это особенно важно в случаях deepfake, поскольку злоумышленники могут быстро удалять контент или аккаунты.

Подайте заявление в полицию или киберполицию

Сообщить о мошенничестве можно через ближайшее подразделение полиции или электронное обращение в Киберполицию Украины по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua. В заявлении желательно указать все известные данные: номер телефона, аккаунты, банковские реквизиты, время звонков и способ коммуникации.

Проверьте номера и ресурсы через «StopFraud»

На ресурсе киберполиции «StopFraud» можно проверить номер телефона, банковскую карту или ссылку на сайт, если они уже фигурировали в мошеннических схемах.

Требуйте удаления deepfake-контента

Если фальшивое аудио или видео распространяется в соцсетях или мессенджерах, стоит обратиться к администрации платформ с требованием о блокировке контента. В случае нарушения приватности, чести или деловой репутации возможно также обращение в суд.

Судебный взгляд

В 2025–2026 годах Верховный Суд начал активнее формировать подходы к оценке электронных доказательств, цифрового контента и использования технологий искусственного интеллекта в правоотношениях.

Показательным является постановление Киевского апелляционного суда от 20 апреля 2026 года по делу №757/11875/26-к, в котором суд прямо описал использование участниками мошеннического call-центра технологии «Deepfake» во время видеозвонков потерпевшим. По материалам производства, участники схемы в режиме реального времени меняли собственное лицо на другое для сокрытия личности и создания видимости деятельности легальной юридической компании.

Хотя суд в этом деле не формировал отдельного правового подхода к deepfake, само появление таких обстоятельств в уголовном производстве свидетельствует о фактическом вхождении AI-технологий в сферу организованного мошенничества и будущей необходимости специального регулирования цифровой идентичности и синтетического контента.

«Судебно-юридическая газета», анализируя новейшую практику Верховного Суда относительно электронных доказательств, обращала внимание, что отсутствие квалифицированной электронной подписи само по себе не делает электронное доказательство недопустимым. Верховный Суд исходит из необходимости оценивать такие доказательства в совокупности с метаданными, логами систем, IP-адресами и другими цифровыми следами, а данные с онлайн-платформ могут признаваться надлежащими доказательствами при условии подтверждения их происхождения и целостности.

Такой подход будет иметь важное значение и для будущих споров относительно deepfake-контента, где ключевым вопросом станет установление подлинности аудио- и видеозаписей.

Следовательно, украинское законодательство пока не успевает за темпами развития генеративного искусственного интеллекта. Однако даже при отсутствии специального закона deepfake и AI-мошенничество уже могут подпадать под действующие нормы уголовного и гражданского права.

Судебная практика постепенно адаптируется к новым цифровым рискам, а это свидетельствуют, что в ближайшие годы регулирование искусственного интеллекта может стать одним из ключевых направлений развития права.

