Военнослужащие месяцами не могут добиться ответа на рапорты: что на самом деле стоит за случаями СЗЧ

Почему военные уходят в СЗЧ: названы проблемы, о которых редко говорят публично.

Проблема самовольного оставления воинской части все чаще выходит за рамки исключительно уголовной темы. За сухими цифрами производств стоят истории военнослужащих, которые месяцами не могут добиться рассмотрения рапортов, получить законный отпуск, перевод или увольнение со службы из-за семейных обстоятельств, состояния здоровья или завершения контракта. На этом фоне в профессиональной среде все активнее говорят о том, что причины СЗЧ связаны не только с дисциплиной, но и с системными проблемами в военном управлении, психологическим истощением и отсутствием эффективного механизма защиты прав военнослужащих.

Системные причины СЗЧ в армии

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что проблема самовольного оставления воинской части требует не только уголовно-правовой оценки, но и анализа причин, которые приводят к таким случаям.

Среди ключевых факторов назвали нерассмотренные рапорты, проблемы с ротацией, медицинским обеспечением, психологическое истощение военнослужащих и отсутствие эффективных механизмов обжалования бездействия командования.

По мнению участников обсуждения, мотивация военнослужащих не может основываться исключительно на страхе перед наказанием. Случаи нарушения прав, игнорирования законных обращений или невозможность решить проблемы в рамках службы негативно влияют на уровень доверия к государственным институтам и военной системе.

Сколько производств по СЗЧ и дезертирству открыли в Украине

Статистика, которая ранее озвучивалась в публичном пространстве, свидетельствует: с начала полномасштабной войны было открыто около 235 тысяч уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса о самовольном оставлении воинской части и примерно 54 тысячи производств по статье 408 УК о дезертирстве.

Юристы подчеркивают, что СЗЧ часто является следствием системных проблем в армии. Среди причин назвали перегрузку личного состава, отсутствие надлежащей ротации, трудности с медицинским обеспечением и психологическое истощение. В то же время акцентировали, что усиление ответственности без устранения причин проблемы не дает долгосрочного эффекта.

Проблемы с рапортами военнослужащих

Отдельно речь шла о ситуациях, когда военнослужащие не могут реализовать право на увольнение, перевод или отпуск из-за нерассмотрения рапортов или отсутствия ответа от командования. В частности, упоминались случаи, когда обращения остаются без реагирования даже при наличии семейных обстоятельств, необходимости ухода за родственниками с инвалидностью или после завершения контракта.

Кроме того, бумажные рапорты, отправленные почтой, иногда возвращаются после завершения срока хранения, а в приложении «Армия+» фиксируются случаи нарушения сроков рассмотрения обращений без предоставления письменных ответов.

Какие изменения по СЗЧ и рапортам предлагают в НААУ

Среди предложений, озвученных во время обсуждения, — введение независимого контроля за деятельностью воинских частей и морально-психологическим состоянием личного состава, совершенствование механизма перевода военнослужащих через «Армия+», а также создание действенного механизма оперативного обжалования бездействия командиров.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Уголовный кодекс относительно освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ в случаях, когда военнослужащий имел законные основания для увольнения со службы, но не смог реализовать это право из-за бездействия уполномоченных должностных лиц.

