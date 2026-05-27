  1. В Украине

Военнослужащие месяцами не могут добиться ответа на рапорты: что на самом деле стоит за случаями СЗЧ

12:52, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Почему военные уходят в СЗЧ: названы проблемы, о которых редко говорят публично.
Военнослужащие месяцами не могут добиться ответа на рапорты: что на самом деле стоит за случаями СЗЧ
Иллюстративные фото, источник - Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проблема самовольного оставления воинской части все чаще выходит за рамки исключительно уголовной темы. За сухими цифрами производств стоят истории военнослужащих, которые месяцами не могут добиться рассмотрения рапортов, получить законный отпуск, перевод или увольнение со службы из-за семейных обстоятельств, состояния здоровья или завершения контракта. На этом фоне в профессиональной среде все активнее говорят о том, что причины СЗЧ связаны не только с дисциплиной, но и с системными проблемами в военном управлении, психологическим истощением и отсутствием эффективного механизма защиты прав военнослужащих.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Системные причины СЗЧ в армии

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что проблема самовольного оставления воинской части требует не только уголовно-правовой оценки, но и анализа причин, которые приводят к таким случаям.

Среди ключевых факторов назвали нерассмотренные рапорты, проблемы с ротацией, медицинским обеспечением, психологическое истощение военнослужащих и отсутствие эффективных механизмов обжалования бездействия командования.

По мнению участников обсуждения, мотивация военнослужащих не может основываться исключительно на страхе перед наказанием. Случаи нарушения прав, игнорирования законных обращений или невозможность решить проблемы в рамках службы негативно влияют на уровень доверия к государственным институтам и военной системе.

Сколько производств по СЗЧ и дезертирству открыли в Украине

Статистика, которая ранее озвучивалась в публичном пространстве, свидетельствует: с начала полномасштабной войны было открыто около 235 тысяч уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса о самовольном оставлении воинской части и примерно 54 тысячи производств по статье 408 УК о дезертирстве.

Юристы подчеркивают, что СЗЧ часто является следствием системных проблем в армии. Среди причин назвали перегрузку личного состава, отсутствие надлежащей ротации, трудности с медицинским обеспечением и психологическое истощение. В то же время акцентировали, что усиление ответственности без устранения причин проблемы не дает долгосрочного эффекта.

Проблемы с рапортами военнослужащих

Отдельно речь шла о ситуациях, когда военнослужащие не могут реализовать право на увольнение, перевод или отпуск из-за нерассмотрения рапортов или отсутствия ответа от командования. В частности, упоминались случаи, когда обращения остаются без реагирования даже при наличии семейных обстоятельств, необходимости ухода за родственниками с инвалидностью или после завершения контракта.

Кроме того, бумажные рапорты, отправленные почтой, иногда возвращаются после завершения срока хранения, а в приложении «Армия+» фиксируются случаи нарушения сроков рассмотрения обращений без предоставления письменных ответов.

Какие изменения по СЗЧ и рапортам предлагают в НААУ

Среди предложений, озвученных во время обсуждения, — введение независимого контроля за деятельностью воинских частей и морально-психологическим состоянием личного состава, совершенствование механизма перевода военнослужащих через «Армия+», а также создание действенного механизма оперативного обжалования бездействия командиров.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Уголовный кодекс относительно освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ в случаях, когда военнослужащий имел законные основания для увольнения со службы, но не смог реализовать это право из-за бездействия уполномоченных должностных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия НААУ военнослужащие СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]