ВСП приостановил рассмотрение кандидатуры судьи Евгения Новицкого в Барановский райсуд из-за вопросов к декларации и доходам

ВСП рекомендовал Президенту назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда и отложил рассмотрение вопроса о назначении Евгения Новицкого.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшего совета правосудия осуществлялось рассмотрение материалов относительно внесения представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды, в частности:

Ярослава Бондарчука — на должность судьи Ямпольского районного суда Сумской области;

Евгения Новицкого — на должность судьи Баранівского районного суда Житомирской области.

По результатам рассмотрения ВСП принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Ярослава Бондарчука на должность судьи Ямпольского районного суда Сумской области.

По вопросу назначения Евгения Новицкого объявлен перерыв.

О кандидатуре Евгения Новицкого

Евгений Новицкий был назначен на должность судьи Барановского районного суда Житомирской области Указом Президента Украины от 29 сентября 2016 года № 425/2016 сроком на пять лет.

5 февраля 2026 года по результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья набрал 675,5 балла. Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала его соответствующим занимаемой должности.

30 марта 2026 года ВККСУ приняла решение внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении Евгения Новицкого на должность судьи Барановского районного суда Житомирской области. На сегодняшний день он продолжает занимать эту должность, однако не осуществляет правосудие в связи с окончанием срока полномочий.

Почему отложили рассмотрение кандидатуры Новицкого

Во время заседания члены ВСП активно задавали вопросы Евгению Новицкому относительно источников доходов его жены-предпринимателя (значительный рост с 1,2 млн грн в 2024 году до почти 4,9 млн грн в 2025 году), происхождения средств на приобретение дома, пользования автомобилями (в частности Tesla) и точности декларирования.

Кандидат объяснял, что доходы жены — это оборотные средства от купли-продажи автомобильных запчастей, а дом приобретен совместно. Однако члены ВСП отметили, что некоторые объяснения требуют дополнительных документов и уточнений. В связи с этим было принято решение объявить перерыв для предоставления кандидатом дополнительной информации.

Во время заседания кандидаты отвечали на вопросы членов ВСП, в частности относительно деклараций, имущественного состояния, источников доходов и предыдущей профессиональной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.