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Военный ушел в самовольное отсутствие из-за конфликтов в подразделении и беременности жены — повлияли ли эти причины на приговор

17:28, 16 июня 2026
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Суд пришел к выводу, что военный более 10 месяцев находился вне части без уважительных причин, после чего был признан виновным и получил реальный срок наказания.
Военный ушел в самовольное отсутствие из-за конфликтов в подразделении и беременности жены — повлияли ли эти причины на приговор
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Ярмолинецкий районный суд приговорил военнослужащего к 5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

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Обстоятельства дела

Обвиняемый проходил военную службу в воинской части в должности старшего оператора первого отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет отдельного стрелкового батальона оперативного командования в воинском звании старшего солдата.

16 января 2023 года, в условиях военного положения, без уважительных причин обвиняемый самовольно покинул место дислокации воинской части и уехал по месту своего проживания. В дальнейшем он не выполнял обязанности военной службы, проводил время по своему усмотрению и не принимал мер для возвращения в часть.

Самовольное оставление места службы продолжалось с 16 января 2023 года по 15 ноября 2023 года, то есть более трех месяцев. 16 ноября 2023 года обвиняемый явился к следователю по вызову.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, признал полностью. Он объяснил свои действия конфликтными отношениями с командованием, отсутствием надлежащего обеспечения сезонной одеждой, питанием и лечением, а также осложненной беременностью жены, которая протекала с осложнениями и завершилась рождением ребенка 14 октября 2023 года. Обвиняемый утверждал, что пытался найти другую воинскую часть для продолжения службы, но не смог этого сделать.

Факт самовольного оставления воинской части подтверждается материалами служебного расследования, проведенного в воинской части.

Что решил суд

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области 22 апреля 2026 года по делу № 689/3221/23 вынес приговор, которым признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения военнослужащим, кроме срочной военной службы).

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

При назначении наказания суд учел тяжесть совершенного преступления (относится к тяжким преступлениям), личность обвиняемого (ранее не судим, положительная характеристика по месту службы и проживания, наличие наград, малолетний ребенок на иждивении), искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления как обстоятельство, смягчающее наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Суд не применил статью 75 Уголовного кодекса Украины (освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком), поскольку обвиняемый более 10 месяцев не предпринимал мер для возвращения на военную службу, а после явки к следователю в течение длительного времени досудебного расследования и судебного разбирательства, находясь на свободе, не возобновил прохождение службы, фактически уклоняясь от выполнения конституционного долга более трех лет.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента вступления приговора в силу. Меры пресечения не избиралось.

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