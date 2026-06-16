50% налога на прибыль банков: Раде рекомендуют принять законопроект

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год применение для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50%.

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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект №15262 об особенностях налогообложения прибыли банков.

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год применение для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

По оценке Министерства финансов, законопроект в случае его принятия позволит привлечь в сводный бюджет 50 млрд грн по результатам налоговых периодов 2027 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

Законодательная инициатива

Проект закона предусматривает внесение изменений в пункт 73 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

В частности, устанавливается базовая ставка налога на прибыль банков на уровне 50% для налоговых периодов 2026–2027 годов.

На эти два годы банки лишаются права применять подпункт 140.4.4 НКУ. Это означает, что они не могут уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения прошлых лет.

А убытки, полученные банками с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года, начнут учитываться в уменьшение будущих прибылей только с 1 января 2028 года.

Аргументы за и против

Национальный банк Украины выступил с возражением, подчеркивая, что банковский сектор уже исчерпал запас прочности после уплаты экстраналога в 2023 и 2024 годах.

Среди основных аргументов против дальнейшего применения ставки в 50% Национальный банк Украины назвал риск сокращения кредитования экономики.

В НБУ отмечают, что ожидаемый дополнительный фискальный эффект для бюджета на уровне около 20 млрд грн может обернуться потерей 200–300 млрд грн потенциального кредитного ресурса в будущем. Регулятор объясняет это тем, что прибыль фактически остается основным источником капитализации банков, поскольку выплата дивидендов для большинства учреждений ограничена.

Также в Нацбанке подчеркивают, что в отличие от 2023 года нынешняя прибыль банковского сектора формируется преимущественно за счет рыночных механизмов — кредитования и операцией с ОВГЗ. В то же время рентабельность капитала банков, по оценкам НБУ, постепенно снижается — с 59% в 2023 году до около 50% в 2025 году.

Отдельно регулятор обращает внимание на неравномерность налоговой нагрузки. Банковский сектор уже уплачивает налог на прибыль по ставке 25%, тогда как базовая ставка для других отраслей экономики составляет 18%.

По данным НБУ, банки обеспечивают около 11% всех налоговых поступлений в бюджет, хотя доля сектора в ВВП составляет примерно 2,9%.

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