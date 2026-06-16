50% податку на прибуток банків: Раді рекомендують прийняти законопроєкт

Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50%.

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Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проєкт закону №15262 про особливості оподаткування прибутку банків.

Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

За оцінкою Мінфіну, законопроєкт у разі його прийняття дозволить залучити до зведеного бюджету 50 млрд грн за результатами податкових періодів 2027 року.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

Законодавча ініціатива

Проєкт закону, передбачає внесення змін до пункту 73 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Зокрема, встановлюється базова ставка податку на прибуток банків на рівні 50% для податкових періодів 2026–2027 років.

На ці два роки банки позбавляються права застосовувати підпункт 140.4.4 ПКУ. Це означає, що вони не можуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення минулих років.

А збитки, отримані банками з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2027 року, почнуть враховуватися у зменшення майбутніх прибутків лише з 1 січня 2028 року.

Аргументи за та проти

Національний банк України виступив із запереченням, наголошуючи, що банківський сектор вже вичерпав запас міцності після сплати екстраподатку у 2023 та 2024 роках.

Серед основних аргументів проти подальшого застосування ставки у 50% Національний банк України назвав ризик скорочення кредитування економіки.

У НБУ зазначають, що очікуваний додатковий фіскальний ефект для бюджету на рівні близько 20 млрд грн може обернутися втратою 200–300 млрд грн потенційного кредитного ресурсу в майбутньому. Регулятор пояснює це тим, що прибуток фактично залишається основним джерелом капіталізації банків, оскільки виплата дивідендів для більшості установ обмежена.

Також у Нацбанку наголошують, що на відміну від 2023 року нинішній прибуток банківського сектору формується переважно за рахунок ринкових механізмів — кредитування та операцій з ОВДП. Водночас рентабельність капіталу банків, за оцінками НБУ, поступово знижується — з 59% у 2023 році до близько 50% у 2025 році.

Окремо регулятор звертає увагу на нерівномірність податкового навантаження. Банківський сектор уже сплачує податок на прибуток за ставкою 25%, тоді як базова ставка для інших галузей економіки становить 18%.

За даними НБУ, банки забезпечують близько 11% усіх податкових надходжень до бюджету, хоча частка сектору у ВВП становить приблизно 2,9%.

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