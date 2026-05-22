  1. Законодавство
  2. / В Україні

Депутати пропонують новий податок для банків, а НБУ розкритикував ідею: що відомо про нову ініціативу ВРУ

08:30, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори ініціативи пояснюють необхідність змін тим, що під час війни банки отримують рекордні прибутки, значною мірою завдяки операціям із державними цінними паперами.
Депутати пропонують новий податок для банків, а НБУ розкритикував ідею: що відомо про нову ініціативу ВРУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 15262 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін тим, що під час війни банки отримують рекордні прибутки, значною мірою завдяки операціям із державними цінними паперами.

За даними депутатів, за підсумками 2025 року доходи 60 банків сягнули 579,3 млрд грн. Це на 14,2% більше порівняно з 2024 роком та майже на 30% більше, ніж у 2023 році.

У парламенті наголошують, що в умовах війни фінансування сектору безпеки та оборони залишається головним пріоритетом держави. Там також зазначають, що додаткове оподаткування банків, яке застосовували у 2023–2024 та 2026 роках, уже продемонструвало ефективність.

У Національну банку виступили проти такої ініціативи.

Там зазначили, що податок на прибуток банків у розмірі 50% був із розумінням сприйнятий банківським сектором у 2023 році як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в зазначеному році.

«Однак продовження цієї практики в поточних умовах становить загрозу для подальшої кредитної експансії та загалом здатності банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни та повоєнної відбудови», - каже НБУ.

Проти такої практики він наводить низку причин:

  • По-перше, екстраподаток суттєво обмежує кредитний потенціал банків.
  • По-друге, ефективність такого кроку для бюджету сумнівна
  • По-третє, непропорційне навантаження дискримінує галузь та відлякує інвесторів.

Ініціатори законопроєкту же вважають, що ухвалення документа дозволить збільшити надходження до державного бюджету у 2027 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект НБУ депутат податки банк

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Угода про примирення допустима у кримінальних справах про нетверезі ДТП — ВС

Верховний Суд залишив в силі угоду про примирення у справі про п’яне керування авто з наслідками ДТП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Суди досі не визначилися з єдиним підходом до відповідальності роботодавців у справах щодо інклюзивності — які проблеми фіксують

Інклюзивність в Україні поступово виходить за межі соціальної політики та стає окремим стандартом у судовій і правозастосовній практиці.

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]