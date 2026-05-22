Депутати пропонують новий податок для банків, а НБУ розкритикував ідею: що відомо про нову ініціативу ВРУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 15262 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств».

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін тим, що під час війни банки отримують рекордні прибутки, значною мірою завдяки операціям із державними цінними паперами.

За даними депутатів, за підсумками 2025 року доходи 60 банків сягнули 579,3 млрд грн. Це на 14,2% більше порівняно з 2024 роком та майже на 30% більше, ніж у 2023 році.

У парламенті наголошують, що в умовах війни фінансування сектору безпеки та оборони залишається головним пріоритетом держави. Там також зазначають, що додаткове оподаткування банків, яке застосовували у 2023–2024 та 2026 роках, уже продемонструвало ефективність.

У Національну банку виступили проти такої ініціативи.

Там зазначили, що податок на прибуток банків у розмірі 50% був із розумінням сприйнятий банківським сектором у 2023 році як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в зазначеному році.

«Однак продовження цієї практики в поточних умовах становить загрозу для подальшої кредитної експансії та загалом здатності банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни та повоєнної відбудови», - каже НБУ.

Проти такої практики він наводить низку причин:

По-перше, екстраподаток суттєво обмежує кредитний потенціал банків.

По-друге, ефективність такого кроку для бюджету сумнівна

По-третє, непропорційне навантаження дискримінує галузь та відлякує інвесторів.

Ініціатори законопроєкту же вважають, що ухвалення документа дозволить збільшити надходження до державного бюджету у 2027 році.

