У Києві покарали водія вантажівки, який створив аварійну ситуацію на дорозі — відео

Керманич вантажівки Renault повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо, створивши аварійну ситуацію для водія BMW.

Як повідомила патрульна поліція столиці, керманич вантажівки Renault повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо, створивши аварійну ситуацію для водія BMW. На щастя, водіям вдалося уникнути дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці прибули на місце події, нагадали порушнику правила дорожнього руху, склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації на дорозі) та винесли постанову ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

У поліції нагадали, що створення аварійної ситуації — це коли, через дії порушника, інші учасники дорожнього руху були вимушені різко змінити швидкість, напрямок руху чи вжити інших заходів для забезпечення власної безпеки чи безпеки інших громадян. За таке порушення передбачений штраф 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

