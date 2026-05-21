Чи небезпечний алюміній у вакцинах – що показало масштабне дослідження за участі 1,2 млн дітей

Дослідження за участі понад 1,2 млн дітей не виявило зв’язку між вакцинами та розвитком аутизму, алергій чи аутоімунних захворювань.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навколо складу вакцин продовжує поширюватися низка міфів. Один із найпоширеніших стосується сполук алюмінію, які входять до складу окремих вакцин і нібито можуть спричиняти різні патології. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Данські науковці проаналізували дані понад 1,2 мільйона дітей за двадцятирічний період. За результатами дослідження не виявлено жодних доказів того, що сполуки алюмінію у вакцинах можуть бути пов’язані з розвитком розладів аутистичного спектра, алергічних реакцій або аутоімунних захворювань.

У МОЗ пояснюють, що солі алюмінію виконують у вакцинах роль ад’ювантів — речовин, які підсилюють імунну відповідь організму. Завдяки цьому імунна система краще «розпізнає» антиген, що дозволяє досягти ефективнішого захисту при меншій дозі діючої речовини.

Сполуки алюмінію використовуються у вакцинах понад 70 років, і за цей час наукових підтверджень їхньої шкідливості не отримано. Водночас алюміній є природним елементом довкілля — він міститься у повітрі, воді та продуктах харчування.

У відомстві також наводять порівняння рівнів надходження алюмінію в організм дитини. За перші шість місяців життя немовля на грудному вигодовуванні отримує близько 7 мг алюмінію з молоком матері. При годуванні сумішами цей показник становить від 38 до 117 мг. Натомість сумарна кількість алюмінію з усіх вакцин за перші роки життя — приблизно 4,4 мг.

Ці дози відповідають міжнародним стандартам безпеки та значно нижчі за токсичні порогові значення, визначені регуляторними органами, зокрема Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

Фахівці зазначають, що без ад’ювантів на основі алюмінію деякі вакцини формували б слабшу імунну відповідь. Це могло б вимагати збільшення дози антигену або кількості щеплень для досягнення захисту.

У МОЗ підкреслюють, що використання багатокомпонентних вакцин дозволяє зменшити кількість ін’єкцій і візитів до лікаря, не перевантажуючи організм дитини, а навпаки — спрощуючи процес імунізації.

У відомстві наголошують, що рішення про вакцинацію базується на багаторічних наукових дослідженнях, а своєчасні щеплення залишаються найефективнішим способом профілактики інфекційних захворювань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.