Прокат техніки й одягу – що має забезпечити орендодавець і за що відповідає клієнт

У випадку поломки важливо встановити причину — від цього залежить, хто нестиме витрати.

У Держпродспоживслужбі нагадали основні правила користування орендованими речами та відповідальність сторін під час прокату.

Як зазначають у Держпродспоживслужба України, наймодавець зобов’язаний передати споживачу справну річ і перевірити її роботу у присутності клієнта. Протягом усього періоду прокату саме він забезпечує безкоштовне встановлення, технічне обслуговування та ремонт.

Якщо на речі є пломби (наприклад, у побутовій техніці), відповідальність за їх збереження несе користувач. У разі пошкодження або зриву пломб ремонт може бути оплачений споживачем.

Техніка, що працює на батарейках, повинна видаватися з новими елементами живлення. Якщо користування триває понад два тижні і батарейки виходять з ладу, їх заміна здійснюється за рахунок користувача.

Одяг, білизну та інший м’який інвентар перед видачею з прокату мають обов’язково обробляти — через хімчистку або дезінфекцію. За умови тривалого користування постільну та столову білизну безкоштовно змінюють кожні 10 днів.

У разі поломки речі наймодавець повинен усунути несправність протягом трьох днів. Якщо ремонт складний, строк може становити до 10 днів. За цей час може надаватися аналогічна заміна без додаткової оплати.

Якщо заміну не надали, оплата за прокат на період ремонту не нараховується. Водночас у випадку, коли поломка сталася через неправильне використання або порушення умов експлуатації, витрати на ремонт покладаються на користувача.

Для прокату автомобілів або плавзасобів обов’язковою є наявність відповідного посвідчення на право керування.

Після завершення строку оренди річ необхідно повернути у справному стані з урахуванням нормального зносу.

