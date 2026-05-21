  В Україні

На Рівненщині троє військових намагалися звільнитися зі служби через фальшиві довідки про інвалідність дружин

21:05, 21 травня 2026
Правоохоронці перевіряють, чи могли інші військові раніше скористатися подібними фіктивними документами.
Фото: ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом військовослужбовцям однієї з військових частин, які намагалися звільнитися зі служби на підставі підроблених довідок про інвалідність їхніх дружин.

За даними ДБР, один із фігурантів був призваний навесні, інші — у другій половині 2025 року. Військові проходили службу переважно на території Рівненської області, однак вирішили залишити лави Збройних сил України, використавши підроблені документи.

Зокрема, вони придбали фіктивні довідки про встановлення II групи інвалідності дружинам та додали їх до рапортів про звільнення зі служби.

Сумніви щодо достовірності поданих сімейних обставин виникли у командування. Після перевірки встановлено, що довідки містили підписи осіб, які фактично не працюють у медичних установах, від імені яких були оформлені документи.

Також встановлено, що один із військових був мобілізований після невдалої спроби незаконного перетину державного кордону.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють документи інших військовослужбовців, які раніше могли звільнитися зі служби за подібних обставин, а також встановлюють осіб, які займалися виготовленням і продажем підроблених довідок.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України — закінчений замах на ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

