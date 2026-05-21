На Тернопільщині оперативник поліції шантажував місцевого жителя кримінальною справою

22:18, 21 травня 2026
За даними слідства, поліцейський штучно створив «проблему» для місцевого жителя, який працює у рятувальній службі.
Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття оперативного працівника одного з відділень поліції ГУНП у Тернопільській області, якого підозрюють у вимаганні хабаря за «невідкриття» кримінального провадження.

За даними слідства, поліцейський штучно створив «проблему» для місцевого жителя, який працює у рятувальній службі. Він заявив чоловіку, що той нібито незаконно обробляв чужу земельну ділянку, та почав погрожувати кримінальною відповідальністю.

Згодом оперативник приїхав до пожежно-рятувальної частини, де працює чоловік, і озвучив «ціну питання» – 1200 доларів США. За ці гроші обіцяв не передавати матеріали слідчим і прокурорам та не ініціювати кримінальне провадження.

Чоловік звернувся до правоохоронців і передав кошти під контролем слідства. Поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України та відсторонили від посади.

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 200 тис. грн.

Як вказали в ОГП, наразі також перевіряють причетність до злочину інших службових осіб відділення поліції.

 

ОГП поліція Тернопіль

