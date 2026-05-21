Кабмін оновив правила призначення стипендій для молодих вчених через закон про академічну доброчесність

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України та Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

Актуалізовано норми Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених та Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України у звʼязку із набранням чинності ЗУ N 4742-IX «Про академічну доброчесність».

Актуалізовано ключові критерії для призначення стипендій КМУ для молодих вчених та процедурні аспекти затвердження умов попередніх конкурсних відборів рекомендацій про призначення стипендій.

Уточнено напрями використання бюджетних коштів Національним фондом досліджень з огляду на специфіку проведення конкурсів для призначення грантів Президента України та Премії Верховної Ради України.

Приведено у відповідність положення Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України до Указу Президента України від 26.01.2026 N 81/2026 «Про щорічні гранти Президента України молодим вченим та докторам наук».

