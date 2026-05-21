Укрпошта випустила поштовий набір до Дня морської піхоти – фото випуску
Укрпошта випустила поштовий набір «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій». День морської піхоти в Україні щорічно відзначається 23 травня. Свято встановлене на честь першої присяги морського піхотинця, складеної у 1992 році.
В Укрпошті зазначають, що під гаслом «Морська піхота — вірні завжди!» підкреслюється принцип, який морські піхотинці щодня підтверджують у бойових умовах. Їх називають воїнами трьох стихій за здатність діяти на суходолі, у воді та в повітрі. З початку російської агресії українська морська піхота стала символом стійкості, витримки та бойового братерства. Сьогодні морпіхи виконують завдання на найскладніших ділянках, тримають оборону, беруть участь у штурмових діях, евакуйовують поранених під вогнем і першими приходять туди, де потрібні рішучі дії та результат.
21 травня 2026 року Укрпошта вводить в обіг національну поштову марку «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій», присвячену мужності та незламності українських морських піхотинців. Урочисте погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться в Києві (01001).
Автором дизайну марки, конверта «Перший день», картки та презентаційної папки є Олександр Калмиков. Випуск здійснено за сприяння 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України.
Поштовий набір включає аркуш «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій», конверт «Перший день» та картку.
Характеристики випуску:
- Розмір марки: 40×28 мм
- Розмір аркуша/блока: 123×146 мм
- Тематика: військові підрозділи
- Тираж: 630 000
- Кількість марок в аркуші/блоці: 6
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.