Укрпошта випустила поштовий набір до Дня морської піхоти – фото випуску

00:05, 21 травня 2026
Нова марка «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій» присвячена українським морпіхам і вводиться в обіг напередодні професійного свята
Укрпошта випустила поштовий набір «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій». День морської піхоти в Україні щорічно відзначається 23 травня. Свято встановлене на честь першої присяги морського піхотинця, складеної у 1992 році.

В Укрпошті зазначають, що під гаслом «Морська піхота — вірні завжди!» підкреслюється принцип, який морські піхотинці щодня підтверджують у бойових умовах. Їх називають воїнами трьох стихій за здатність діяти на суходолі, у воді та в повітрі. З початку російської агресії українська морська піхота стала символом стійкості, витримки та бойового братерства. Сьогодні морпіхи виконують завдання на найскладніших ділянках, тримають оборону, беруть участь у штурмових діях, евакуйовують поранених під вогнем і першими приходять туди, де потрібні рішучі дії та результат.

21 травня 2026 року Укрпошта вводить в обіг національну поштову марку «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій», присвячену мужності та незламності українських морських піхотинців. Урочисте погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться в Києві (01001).

Автором дизайну марки, конверта «Перший день», картки та презентаційної папки є Олександр Калмиков. Випуск здійснено за сприяння 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України.

Поштовий набір включає аркуш «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики випуску:

  • Розмір марки: 40×28 мм
  • Розмір аркуша/блока: 123×146 мм
  • Тематика: військові підрозділи
  • Тираж: 630 000
  • Кількість марок в аркуші/блоці: 6

 

