Як подати заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання онлайн

Стаття 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що пенсія виплачується за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання. Про це нагадала Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

У разі якщо пенсіонер перемістився, у тому числі з тимчасово окупованих територій, за його заявою пенсію може бути переведено на підконтрольну територію за новим місцем проживання.

Форма заяви про виплату наведена у Додатку 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846).

Заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання можна подати в паперовій або електронній формі:

у паперовій формі– при зверненні до будь-якого обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

в електронній формі– через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Алгоритм дій для подання заяви в електронній формі

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та натисніть «Вхід».

Крок 2. Авторизуйся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

Крок 3. У меню ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Заява на перерахунок пенсії».

Крок 4. У формі «Заяви на перерахунок пенсії», яка з’явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою «*». У рядку «Вид перерахунку» оберіть опцію «Взяття на облік (у новому районі)», а в рядку «Орган ПФУ» зазначте Головне управління Пенсійного фонду України, на територію обслуговування якого ви переїхали.

Крок 5. Вкажіть інформацію про призначення / виплату пенсії за іншим законом / іншого виду / в іншій державі.

Крок 6. Завантажте заздалегідь відскановані документи (паспорт пенсіонера; ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення тощо), скориставшись кнопкою «Додати файл».

Скан-копії повинні відповідати таким вимогам:

виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;

мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте (поставивиши відповідні позначки), що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Натисніть «Сформувати заяву».

Крок 7. Уважно перевірте дані сформованої заяви та підпишіть її за допомогою КЕП, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення».

