На Чернігівщині в уламках російської ракети зафіксували підвищену радіацію

22:00, 20 травня 2026
Уражаючі елементи бойової частини містили збіднений уран — зокрема ізотопи Уран-235 та Уран-238.
Служба безпеки України повідомила про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російської ракети, яку РФ поставила на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.

За даними СБУ, йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря–повітря». Уламки були знайдені поблизу селища Камка.

У спецслужбі зазначили, що російські війська використовують такі ракети для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.

Під час радіаційної розвідки біля уламків дрона та ракети зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і може становити загрозу для здоров’я людей.

Фахівці СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували її до місця зберігання радіоактивних відходів.

За результатами досліджень було встановлено, що уражаючі елементи бойової частини містили збіднений уран — зокрема ізотопи Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

У спецслужбі закликали громадян не наближатися до уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів, особливо якщо вони пошкоджені або згорілі, оскільки вони можуть виділяти небезпечний радіоактивний пил.

