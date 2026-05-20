  1. В Україні

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії і Перу

20:49, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Панами, Монголії та Перу й обговорив із дипломатами розвиток торговельно-економічної співпраці, підтримку України та перспективи розширення двосторонніх відносин.
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії і Перу
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав за сумісництвом: Панами — Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії — Наваан-Юнден Оюундарь, Перу — Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час зустрічі з послом Панами сторони обговорили співпрацю у сфері аграрних технологій та розвиток торговельних відносин із Панамою як логістичним хабом Латинської Америки. Також ішлося про підтримку України з боку Панами, зокрема в межах резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та участь країни в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Володимир Зеленський також зазначив, що в Панамі вже працює Посольство України і наша країна розраховує на дзеркальний крок у відповідь.

«Я мав можливість зустрітися з вашим Президентом у вересні в Нью-Йорку, і це вже була не перша можливість діалогу. Він дуже бажаний гість в Україні», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував за запрошення від Президента Панами взяти участь у відзначенні 200-річчя Панамського конгресу

У спілкуванні з послом Монголії Глава держави подякував за гуманітарну допомогу. Обговорили поглиблення торговельно-економічного співробітництва та розширення співпраці у сфері сільського господарства. Зокрема, є потенціал у гірничодобувній промисловості.

Президент запропонував Монголії розвивати програми для студентів. За словами Володимира Зеленського, Україна має відповідний досвід з іншими країнами та готова до такого партнерства з Монголією. Також Україна та Монголія домовилися про посилення міжпарламентської співпраці.

«Можливо, під час вашої місії ми зможемо відкрити можливості для бізнесу наших країн. І я буду радий, якщо ви вирішите відкрити посольство в Україні», – зазначив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]