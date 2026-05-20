Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії і Перу

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Панами, Монголії та Перу й обговорив із дипломатами розвиток торговельно-економічної співпраці, підтримку України та перспективи розширення двосторонніх відносин.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав за сумісництвом: Панами — Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії — Наваан-Юнден Оюундарь, Перу — Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.

Під час зустрічі з послом Панами сторони обговорили співпрацю у сфері аграрних технологій та розвиток торговельних відносин із Панамою як логістичним хабом Латинської Америки. Також ішлося про підтримку України з боку Панами, зокрема в межах резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та участь країни в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Володимир Зеленський також зазначив, що в Панамі вже працює Посольство України і наша країна розраховує на дзеркальний крок у відповідь.

«Я мав можливість зустрітися з вашим Президентом у вересні в Нью-Йорку, і це вже була не перша можливість діалогу. Він дуже бажаний гість в Україні», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував за запрошення від Президента Панами взяти участь у відзначенні 200-річчя Панамського конгресу

У спілкуванні з послом Монголії Глава держави подякував за гуманітарну допомогу. Обговорили поглиблення торговельно-економічного співробітництва та розширення співпраці у сфері сільського господарства. Зокрема, є потенціал у гірничодобувній промисловості.

Президент запропонував Монголії розвивати програми для студентів. За словами Володимира Зеленського, Україна має відповідний досвід з іншими країнами та готова до такого партнерства з Монголією. Також Україна та Монголія домовилися про посилення міжпарламентської співпраці.

«Можливо, під час вашої місії ми зможемо відкрити можливості для бізнесу наших країн. І я буду радий, якщо ви вирішите відкрити посольство в Україні», – зазначив Президент.

