  1. В Україні

Пенсії учасників бойових дій: кому доплачують понад 600 гривень

21:30, 20 травня 2026
Учасники бойових дій в Україні мають право на додаткові надбавки до пенсії, зокрема доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму.
Учасники бойових дій мають право на додаткові виплати до пенсії, передбачені чинним законодавством. Зокрема, для цієї категорії пенсіонерів встановлено спеціальну надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомили у Пенсійному фонді, у 2026 році така доплата становить 648,75 грн.

Крім цього, учасникам бойових дій виплачують щомісячну цільову грошову допомогу на проживання у розмірі 40 гривень відповідно до закону про поліпшення матеріального становища УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також закон гарантує мінімальний розмір пенсійного забезпечення для учасників бойових дій. Загальна сума пенсії разом з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами не може бути меншою за 5528 гривень.

У разі якщо пенсійні виплати не досягають цього рівня, людині призначають щомісячну адресну допомогу, яка компенсує різницю до встановленої суми. Така доплата нараховується незалежно від виду пенсії.

