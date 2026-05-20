Киянин познайомився із донькою загиблого військового та ошукав дівчину на 700 тисяч гривень

20-річний чоловік, за даними слідства, отримав доступ до банківських рахунків дівчини та витрачав кошти під виглядом інвестицій у криптовалюту.

20-річному жителю Києва повідомлено про підозру у шахрайстві після того, як він, за версією слідства, ошукав доньку загиблого військового на 700 тисяч гривень. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, хлопець познайомився з 20-річною дівчиною з Одеси через бот для знайомств. Після певного часу спілкування він запропонував їй нібито заробіток на криптовалюті.

Для цього підозрюваний попросив надати доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що йдеться лише про картку без коштів. Насправді він отримав доступ до всіх рахунків дівчини та виявив значні суми, які вона отримала як державні виплати у зв’язку зі смертю батька — військовослужбовця.

Як встановило слідство, спочатку чоловік щодня знімав із картки по 6 тисяч гривень у касах супермаркетів. Згодом він почав витрачати більші суми, купуючи криптовалюту та переказуючи гроші на сторонні рахунки.

У результаті, за даними слідства, з рахунків потерпілої було знято 700 тисяч гривень. Після цього рахунок було закрито.

Правоохоронці зазначають, що дівчина особисто з підозрюваним ніколи не зустрічалася, а фото, які він надсилав під час спілкування, належали іншій особі. Це з’ясувалося під час досудового розслідування.

Чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві.

Також встановлено, що раніше він уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини — зокрема, оформлював кредити з телефонів знайомих без їхнього відома та переказував кошти на власні рахунки.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 700 тисяч гривень.

