  Суд інфо

Конкурс до Київського апеляційного суду: ще п’ятеро кандидатів пройшли співбесіди

20:12, 20 травня 2026
До участі у конкурсі на 45 посад суддів Київського апеляційного суду подалися 93 кандидати.
Фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання:

Агафонов Сергій Анатолійович - 688,34 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Муратова Світлана Олександрівна - 741,76 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Гришко Олександр Миколайович - 673 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Гречана Світлана Іванівна - 686,29 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Застрожнікова Катерина Сергіївна - відкладено. (Задовольнити заяву члена Комісії Руслана Сидоровича про самовідвід від розгляду питання та відвести його від участі в ухваленні рішень індивідуального характеру стосовно кандидатки в межах конкурсу).

Відомо, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 43 кандидатами: 19 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

