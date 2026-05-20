  1. В Україні

Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області

19:41, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії нових атак на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області РФ, у зв’язку з чим Україна посилює захист північних регіонів, готує превентивні заходи та активізує дипломатичну роботу щодо Білорусі.
Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалася ситуація на напрямку Білорусь – Брянська область РФ, звідки, за даними української сторони, Росія розглядає можливість нових атак на північні регіони України, зокрема на Чернігівський та Київський напрямки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави держави, у нараді взяли участь представники військового командування, розвідки, СБУ та МЗС. Президент повідомив, що Україна вже працює над посиленням оборони на цьому напрямку, а військовому командуванню надано відповідні доручення.

«Окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза», — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Міністерство закордонних справ має активізувати дипломатичну роботу щодо Білорусі та посилити координацію з міжнародними партнерами.

«Росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними», — заявив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала додаткові завдання, пов’язані із загрозами з боку Білорусі та РФ, частина з яких наразі не підлягає публічному розголошенню.

Водночас Президент підкреслив, що Україна має «конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу» з російської території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна Білорусь війна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]