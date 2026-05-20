Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області

Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії нових атак на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області РФ, у зв’язку з чим Україна посилює захист північних регіонів, готує превентивні заходи та активізує дипломатичну роботу щодо Білорусі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалася ситуація на напрямку Білорусь – Брянська область РФ, звідки, за даними української сторони, Росія розглядає можливість нових атак на північні регіони України, зокрема на Чернігівський та Київський напрямки.

За словами глави держави, у нараді взяли участь представники військового командування, розвідки, СБУ та МЗС. Президент повідомив, що Україна вже працює над посиленням оборони на цьому напрямку, а військовому командуванню надано відповідні доручення.

«Окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза», — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Міністерство закордонних справ має активізувати дипломатичну роботу щодо Білорусі та посилити координацію з міжнародними партнерами.

«Росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними», — заявив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала додаткові завдання, пов’язані із загрозами з боку Білорусі та РФ, частина з яких наразі не підлягає публічному розголошенню.

Водночас Президент підкреслив, що Україна має «конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу» з російської території.

