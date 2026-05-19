Злива, блискавка, веселка та град – армагедон накрив Київ та Одесу

ДСНС попереджає про небезпечні метеорологічні явища, у містах спостерігаються інтенсивні опади, грози та локальні підтоплення.

У Києві та Одесі сьогодні спостерігаються складні погодні умови — сильні зливи, грози, місцями град і потужні блискавки.

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що вдень 20 травня у столиці очікуються грози, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

У Києві місцями одночасно фіксують інтенсивну зливу, блискавки та веселку.

Складні погодні умови також накрили Одесу. Там повідомляють про сильні опади, випадання граду та локальні підтоплення окремих вулиць.

