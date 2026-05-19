Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що Кабмін розширив підтримку підприємців та збільшив максимальний розмір грантів до 2,5 млн грн на відкриття і масштабування бізнесу.

Після цього Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 15 травня 2026 р. № 616 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 і від 26 листопада 2025 р. № 1527», якою оновлено систему державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Документ суттєво змінює підхід до державної підтримки підприємництва — від моделі мікрогрантів для старту бізнесу до комплексної системи фінансування започаткування та розвитку вже діючого бізнесу.

Постанова вносить зміни до урядових рішень щодо надання бізнес-грантів та подання бізнес-планів для отримання державної підтримки. Новий Порядок визначає умови отримання грантів, критерії оцінювання заявників, напрями використання коштів та механізми контролю за виконанням умов програм.

Окремий акцент зроблено на підтримці ветеранського підприємництва, молоді, внутрішньо переміщених осіб, релокованого бізнесу та підприємців із прифронтових регіонів.

Ключові положення Порядку

Порядком встановлено, що метою надання грантів є підтримка започаткування або масштабування власної справи, сприяння зайнятості населення та створення робочих місць.

Документ визначає:

— умови отримання грантів;

— критерії оцінювання заяв;

— порядок використання коштів;

— механізм контролю за виконанням умов гранту;

— підстави для повернення коштів.

Новим Порядком запроваджується механізм надання державної допомоги у формі грантів на започаткування або масштабування власної справи. При цьому гранти формально є безповоротними, однак отримувачі повинні виконати низку обов’язкових умов — зокрема щодо створення робочих місць, сплати податків та цільового використання коштів.

Отримувачами грантів можуть бути фізичні особи, ФОПи та юридичні особи приватного права, які належать до малого та середнього підприємництва. Окремо визначено право на участь для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їхніх сімей та суб’єктів ветеранського підприємництва.

Новий порядок також встановлює два види грантів:

— від 100 тис. до 300 тис. грн — для започаткування бізнесу;

— від 500 тис. до 1,5 млн грн — для масштабування бізнесу із створенням нового робочого місця.

Водночас Порядок передбачає механізм збільшення розміру гранту залежно від категорії отримувача та умов реалізації проекту.

Збільшення розміру грантів передбачено для молоді віком від 18 до 25 років, ветеранського бізнесу, ВПО, релокованих підприємств, бізнесу у прифронтових регіонах, а також проектів у визначених урядом пріоритетних секторах економіки. У результаті максимальна сума гранту може сягати 500 тис. грн для започаткування бізнесу та 2,5 млн грн — для масштабування.

Фактично уряд формує систему пріоритетної державної підтримки окремих секторів економіки. До переліку таких напрямів увійшли оборонно-промисловий комплекс, IT та кібербезпека, переробна промисловість, енергетика, логістика, будівництво та відновлення, агропромисловий сектор, освіта, сфера догляду та креативні індустрії.

Однією з найбільш практично важливих змін стало суттєве розширення переліку витрат, які можуть покриватися за рахунок гранту. Якщо раніше акцент робився переважно на придбанні обладнання, тепер кошти дозволено спрямовувати також на автоматизацію бізнесу, цифровізацію, маркетинг, брендинг, створення сайтів, рекламу, оформлення прав інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи.

Подання заяв та бізнес-планів здійснюватиметься через портал «Дія» із використанням електронної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису. При цьому заяви без бізнес-плану розглядатися не будуть.

Документ також вводить систему оцінювання заявників та перевірки їхньої ділової репутації. Перевірятимуться податковий борг, відкриті виконавчі провадження, судові справи, санкційні обмеження, факти банкрутства та інші критерії фінансової й ділової надійності.

Механізми моніторингу

Порядок запроваджує механізми моніторингу та контролю за виконанням умов грантових договорів. Контроль здійснюватиметься через інформаційний обмін між ДПС, Пенсійним фондом України, центрами зайнятості та уповноваженими банками. Документ також передбачає періодичні виїзні огляди місця провадження діяльності отримувачів грантів і контроль за використанням майна, придбаного за рахунок державної підтримки.

Для отримувачів грантів встановлюються обов’язкові умови щодо створення нових робочих місць, працевлаштування працівників на визначений строк, сплати податків та ЄСВ. У разі невиконання умов договору гранту отримувач може бути зобов’язаний повернути отримані кошти повністю або частково.

Окремо врегульовано питання повторного отримання грантів. Подати заявку повторно можна буде лише після повного виконання умов попереднього грантового договору та отримання відповідного підтвердження від центру зайнятості.

Отже, постанова № 616 фактично змінює модель державної грантової підтримки бізнесу в Україні. Йдеться вже не лише про мікрогранти для старту підприємництва, а про комплексний механізм фінансування започаткування та масштабування малого і середнього бізнесу.

Документ поєднує розширення фінансової підтримки з більш жорстким контролем за використанням коштів та виконанням економічних показників. Водночас уряд прямо визначає напрями бізнесу, які вважаються пріоритетними для економічного відновлення країни в умовах війни та післявоєнної відбудови.

