Олександр Сирський заявив про контроль ротацій військовослужбовців 15 числа кожного місяця

Головнокомандувач повідомив, що в армії планують створити систему тризмінної ротації та посилити контроль за обліком військових на передовій.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що в армії запроваджено щомісячний контроль ротацій військовослужбовців. За його словами, перевірки проводяться 15 числа кожного місяця.

Сирський повідомив, що командування проаналізувало кількість особового складу, який перебуває у бригадах та безпосередньо в районах бойових дій, а також чисельність військових, які отримують підвищене грошове забезпечення.

За його словами, наявний ресурс дозволяє створити систему із трьох змін для забезпечення ротацій. Окремо передбачено підготовку військовослужбовців, які мають замінювати підрозділи на передовій.

«У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну для ротації на наших полігонах, на майданчиках, які для цього пристосовані», — зазначив головнокомандувач.

Він додав, що система має забезпечити не лише ротацію, а й підготовку військовослужбовців, які готуються до виконання бойових завдань.

Також Сирський повідомив, що визначив обов’язковий термін для перевірок у бригадах — 15 число кожного місяця. Вищі штаби мають контролювати облік військовослужбовців, які перебувають на позиціях на передньому краї, підтримання з ними зв’язку та тривалість їхнього перебування на бойових позиціях.

За словами головнокомандувача, наразі необхідно уточнити всі дані, організувати систему контролю та визначити військових, які замінюватимуть підрозділи на фронті.

Сирський також зазначив, що частина військових висловлювала сумніви щодо можливості реалізації такої системи, хоча загалом ініціативу підтримали позитивно.

