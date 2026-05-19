Александр Сырский заявил о контроле ротации военнослужащих 15 числа каждого месяца

19:15, 19 мая 2026
Главнокомандующий сообщил, что в армии планируется создать систему трёхсменной ротации и усилить контроль за учётом военных на передовой.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что в армии введен ежемесячный контроль ротации военнослужащих. По его словам, проверки проводятся 15 числа каждого месяца.

Сырский сообщил, что командование проанализировало количество личного состава, находящегося в бригадах и непосредственно в районах боевых действий, а также численность военных, получающих повышенное денежное довольствие.

По его словам, имеющийся ресурс позволяет создать систему из трех смен для обеспечения ротаций. Отдельно предусмотрена подготовка военнослужащих, которые должны заменять подразделения на передовой.

«У нас есть все условия для создания трех смен и обеспечения подготовки той смены, которая будет идти на замену для ротации на наших полигонах, на площадках, приспособленных для этого», — отметил главнокомандующий.

Он добавил, что система должна обеспечить не только ротацию, но и подготовку военнослужащих, готовящихся к выполнению боевых задач.

Также Сырский сообщил, что определил обязательный срок для проверок в бригадах — 15 число каждого месяца. Высшие штабы должны контролировать учет военнослужащих, находящихся на позициях на передовой, поддержание с ними связи и продолжительность их пребывания на боевых позициях.

По словам главнокомандующего, в настоящее время необходимо уточнить все данные, организовать систему контроля и определить военнослужащих, которые будут сменять подразделения на фронте.

Сирский также отметил, что часть военнослужащих выражала сомнения относительно возможности реализации такой системы, хотя в целом инициативу поддержали положительно.

